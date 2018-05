HISTORIAS DE HÉROES Los vecinos del Carmen, olvidados desde siempre, merecen un homenaje por no huir de los barrios del centro histórico PACO MORENO Lunes, 7 mayo 2018, 16:30

El jueves quitaron el andamio de la fachada y ya tenemos una pintada». Ese es el mensaje de un vecino de la plaza Navarros, en el corazón del barrio del Carmen que habla también de la heroicidad de unos residentes que han apostado por vivir en el centro histórico pese a todo.

Ya les he llamado héroes en más de una ocasión pero es justo reconocerlo. Los casos se amontonan en el teclado y sólo por citar los más recientes esta misma semana, el Ayuntamiento aprobó el proyecto para la demolición parcial (quedarán las fachadas) de dos pequeñas fincas en la plaza Doctor Collado, junto a la Lonja. De momento han pasado diez años desde que el anterior gobierno municipal aprobase la iniciativa a la vista del desinterés de los propietarios. Todo sigue igual, en los trámites burocráticos.

Todo tarda más en el centro histórico, lo que supone una contradicción aparente porque se trata de edificios protegidos en ruinas a los que les quedan unos pocos años de subsistencia. Y cuando algunos vecinos deciden asentar con fuerza los pies en el suelo y quedarse, entonces llegan los sucios grafiteros y les estropean las fachadas.

«No pongas la foto de la firma porque les gusta la publicidad» acaba el mensaje, unido a una serie de imágenes de edificios repintados por el Consistorio cubiertos de nuevo por el espray. El trabajo de las dos brigadas de limpieza que recorren las calles de Ciutat Vella apenas se nota unos días, para volver a imperar el grafiti.

Y todo esto ocurre a unos metros de una zona pendiente desde hace años para su recuperación. El llamado plan de la muralla islámica está (¿adivinan?) en pleno concurso para su adjudicación, lo que por supuesto quiere decir que es imposible predecir cuándo comenzarán las obras.

Hablamos primero del proyecto, es decir, un paso por detrás del caso de la finca junto a la Lonja. Es de esperar que no pasen diez años, entre otras circunstancias porque se hace con dinero de la Generalitat que caduca en 2019, pero también porque dentro de una década dudo que queden vecinos en la zona.

Ante esa tesitura no entiendo muy bien la embestida del Ayuntamiento contra las viviendas turísticas. Esta semana se aprobará la enmienda en Les Corts para restringir esta oferta de alojamientos a propuesta socialista y de Compromís, por separado porque los tiempos del llamado Govern de la Nau ya pertenecen al pasado.

No entiendo ese afán en anular el libre mercado y las posibilidades de negocio para muchos propietarios porque estos tres años no he visto ni promociones inmobiliarias del Consistorio en Ciutat Vella, ni medidas para favorecer a los particulares ni siquiera una ejecución clara a la hora de recuperar el patrimonio histórico.

Este mandato ha sido el de los maceteros para cortar las calles al tráfico y algún bolardo con el mismo propósito. La plaza de la Reina sigue pendiente, igual que el entorno de la Lonja, por no hablar de la remodelación de líneas de la EMT que supuestamente será la panacea para que todo el mundo se vuelva loco de contento cuando suba a un autobús para ir al centro. Sí que se ha terminado, faltaría más, la rehabilitación de un refugio de la Guerra Civil en la calle Serranos, por cierto ya con pintadas en la fachada posterior.

Ante ese panorama, es más que discutible ahogar la única inversión privada que llega en estos momentos a las calles de Ciutat Vella, sobre todo porque en lista de espera hay más de 70 hoteles en el distrito para conseguir la licencia. ¿Estos son los buenos y los otros son los malos?

Si hubiera un montón de calles levantadas para su peatonalización, algún aparcamiento subterráneo en obras y estuviera a punto de abrir un colegio público y un centro de salud, entonces estaría más justificado ese afán de anular las viviendas turísticas, donde se quiere ilegalizar más del 70% de la oferta actual si el gobierno municipal consigue hacer retroactiva la medida.

Confieso que alguna vez me he alojado con mi familia en un apartamento turístico. Para algunos estaré cerca del delito, pero no me he dedicado a tirar la basura por la escalera ni a armas escándalos a altas horas de la madrugada. Y como yo, miles de personas que optan por esa modalidad en todo el mundo se comportan de manera correcta. Lo quiero decir es que no conviene demonizar a todo un sector cuando atrae tanta riqueza a una ciudad. Conviene por el contrario regularlo con unos criterios razonables para después si se considera implantar una tasa (también a los hoteles) para mejorar el servicio que debe dar el Ayuntamiento.