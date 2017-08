UNA HISTORIA DEL VALENCIA (I) Con estos artículos pretendo repasar de manera amena y sencilla la vida del club con sus luces y sombras JOSÉ RICARDO MARCH Lunes, 28 agosto 2017, 09:37

Imagino que algunos de los lectores de esta columna estarán familiarizados con la serie de artículos 'Una historia de España' que el académico Arturo Pérez-Reverte viene publicando desde hace cuatro años en XLSemanal, la revista que cada domingo distribuye LAS PROVINCIAS. Sin entrar en el fondo de sus textos ni en las ideas que en ellos despliega (hay algunos que me parecen interesantes y otros, siendo diplomático, no tanto) considero muy atractiva su iniciativa. Pérez-Reverte construye una historia con voluntad divulgativa, dirigida a un público generalista, a la usanza de los viejos folletines que publicaban los periódicos decimonónicos. Es decir, tratando de condensar en una página por semana (con el formidable esfuerzo de síntesis que eso supone) las líneas maestras de un acontecimiento, un personaje o una época, sin olvidar que ese capítulo forma parte de una obra en construcción. Hoy casi se ha olvidado, pero muchos de los folletines que publicaron los periódicos en el XIX y el XX supusieron las primeras lecturas históricas, literarias y políticas de buena parte de la Valencia de la época, y también el origen de algunas de las mejores obras del período, como 'Arroz y tartana' de Blasco Ibáñez. Hace unas cuantas semanas, poco antes del verano, tuve la idea de aprovechar este espacio para, sin periodicidad fija, hacer algo parecido a lo que lleva a cabo Pérez-Reverte, pero utilizando al Valencia como pretexto. Desde que tuve el placer de incorporarme a la nómina de colaboradores de LAS PROVINCIAS hace temporada y media han menudeado en esta columna reflejos de la historia del club, personajes y gestas, momentos altos y bajos en el siglo valencianista. Con frecuencia, tras deslizar un nombre o un dato, algunos aficionados me han pedido más información al respecto. Contra lo que algún listillo pueda pensar, blandiendo como excusa el supuesto aire rancio y caduco del pasado, existe una demanda real de historia del club y el fútbol valenciano que se muestra, además de en el ejemplo citado, en la extraordinaria aceptación de los textos y libros de Paco Lloret o Alfonso Gil o en el creciente interés con el que se siguen los actos de esta naturaleza auspiciados por el club, en especial el Fòrum Algirós.

Así pues, con esta sucesión de artículos que hoy comienzo sin un final marcado me planteo el apasionante reto de relatar por entregas una (y no «la») historia del Valencia. Y aquí abro un paréntesis explicativo porque el matiz me parece importante. Escribo «una» historia, subrayando el indefinido, porque lo que publique no será sino una de las muchas visiones que puede sugerir el Valencia, en este caso la mía. Lo dejo claro de antemano para evitar suspicacias o los ladrillazos interesados de los de siempre. Sería absurdo ponernos a estas alturas a defender la objetividad no solo del periodista sino del ser humano. Cuando uno relata un acontecimiento escoge un punto de vista o unos personajes concretos. Si elige un adjetivo y no otro o expresa un juicio, por mínimo que sea, abandona la esfera de la objetividad. Sí se puede, sin embargo, aspirar a la imparcialidad. A no dejarse llevar por intereses, modas o amistades, a mantener la seriedad y el espíritu crítico. Estos artículos se escriben e inscriben en esas coordenadas. Puedo presumir, al menos en lo que a la historia reciente del Valencia se refiere (la que he conocido, vivido y contado desde la arena periodística) de carecer de ataduras o hipotecas. Me importa que aquello que escriba se aproxime lo máximo posible a la realidad. Y esa cuestión me preocupa tanto como que el texto esté bien escrito o bien documentado.

Así pues, los textos que aparezcan en esta columna buscarán ofrecer una visión imparcial, amena y divulgativa sobre el siglo del Valencia. No pienso regatear los malos momentos, que también han forjado nuestra historia, ni construir una historia épica que no se corresponda con la realidad. Tampoco pienso escatimar elogios hacia algunos personajes a los que he aprendido a venerar a partir de los relatos ajenos (Colina, Juan Ramón, Amadeo, Puchades, Peris, Claramunt) o del conocimiento propio (Tuzón, Fernando, Voro o Baraja).

Redactar esta serie de artículos es, además, mi manera de contribuir al Centenario pero desmarcándome de la carrera editorial que se avecina por escribir «la» historia del Valencia. No me veo con fuerzas ni dispongo de tiempo suficiente como para embarcarme en el hercúleo esfuerzo de preparar una nueva versión canónica, repleta de resultados y estadísticas. Prefiero ir publicando artículos semana a semana, casi sin que se note, teniendo como faro la recomendación horaciana tan presente en nuestra literatura clásica: que lo que aquí escriba pueda ser deleitable e instructivo para todos. Espero que les guste.