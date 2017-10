LA HISTORIA RECUPERADA El reconocimiento de Rafael Bau como presidente del Valencia es un nuevo acto de justicia histórica por parte del club JOSÉ RICARDO MARCH Lunes, 16 octubre 2017, 10:17

Durante años el valencianismo se acostumbró a convivir con algunos interrogantes sin respuesta aparente en su relato histórico. Uno de ellos era el paréntesis abierto entre la muerte de don Francisco Almenar, presidente del club, en marzo de 1936, y la reapertura de Mestalla tras la guerra en junio de 1939. Las obras que reflejaban la peripecia vital del Valencia, lógicamente condicionadas por el momento en que se escribieron, daban carpetazo al período con dos o tres frases de compromiso en las que se buscaba dejar muy claro que durante la guerra no había existido actividad de ninguna clase por parte de la entidad de Mestalla. El problema radicó, durante mucho tiempo, en la no renovación de los textos canónicos, por lo que el Valencia y los valencianistas fuimos esclavos de esa visión que nos hurtaba una parte esencial de nuestro pasado.

Con el paso de los años se fue perdiendo el miedo a investigar la historia del club en toda su extensión. Algunos inquietos periodistas y eruditos vieron en las hemerotecas, ese maravilloso universo de papel entintado y rugoso, un tesoro a partir del cual completar los huecos que faltaban por rellenar. Los datos extraídos de los viejos diarios de la ciudad, así como los testimonios de los cada vez más escasos supervivientes de la época, sirvieron para que Gil y Furió, García Candau, Nadal, Miquel, Chilet o Bosch, entre otros, fueran sembrando de piedrecitas el camino. Supimos así, por fin, que el club, intervenido en agosto del 36 por sus trabajadores y dirigido por Josep Rodríguez Tortajada, había sido una pieza clave en el desarrollo de la actividad deportiva en la zona republicana. Y conocimos la nómina de futbolistas que habían puesto su habilidad al servicio del club para, en la medida de lo posible, mitigar el sufrimiento de la Valencia azotada por la guerra. Sin embargo, a pesar de la práctica reconstrucción de la vida del club en el período bélico, aún restaba un pequeño espacio de oscuridad para completar el círculo de lo vivido por el Valencia en esos tres años. Concretamente, el comprendido entre el final de la presidencia interina de Luis Casanova a principios del verano del 36 y el nombramiento de la directiva de Tortajada en agosto. Ese breve espacio de tiempo correspondía a los 47 días de la presidencia no reconocida de Rafael Bau.

Ya saben a estas alturas, seguro, que Bau fue un agente comercial de éxito en la ciudad, socio del Valencia desde 1922 y directivo a partir de 1934, que fue elegido presidente por una asamblea de socios (la última antes del estallido de la guerra) el 28 de junio de 1936. Su nombramiento, sin embargo, no aparecía en los libros de historia, en los que la figura de Bau sí ocupaba un espacio por su papel como directivo antes y después de la guerra y como introductor de Casanova en el Valencia. Y ahí acababa todo. La principal conclusión que se había conseguido rescatar de la junta del 36 era que los socios habían otorgado plenos poderes a Casanova y Bau para organizar una junta que dirigiera al club.

Intrigado, decidí acudir a la prensa, notario del día a día, para corroborar el dato. Dos de los periodistas que asistieron a aquella asamblea, Sincerátor de LAS PROVINCIAS y el doctor Simón Barceló de La Corres y El Mundo Deportivo, dejaban bien claro en sus crónicas que Bau había sido nombrado para desempeñar el cargo de presidente. Sincerátor, el Héctor Esteban de la época, fue más allá y escribió el 18 de julio una carta abierta a don Rafael en la que elogiaba sus virtudes y alababa la decisión tomada por los socios. No hubo tiempo para más. La coincidencia temporal de la elección de Bau con el comienzo de la guerra imposibilitó que su elección por parte de los socios fuera hecha efectiva por medio de la preceptiva acta. Los días convulsos que se vivían hicieron olvidar el nombramiento, que fue revocado con el posterior de Tortajada.

Pasada la guerra, cuando las nuevas autoridades decidieron volver a poner en marcha el fútbol en Valencia, contactaron con los antiguos mandatarios de los clubes. Sin embargo, junto a Rafael Valls e Isaías Aspas, presidentes del Levante y el Gimnástico, convocaron a Casanova y no a Bau en representación del Valencia. Es posible que se optara por aquel por su juventud, capacidad económica y estrecha relación con el nuevo régimen. Quizá fuera la decisión correcta, en vista de las valiosas prendas de don Luis, pero no fue la justa. Supongo que el modesto Bau, amigo de Casanova y deseoso de lo mejor para el club, no quiso enmendar el error. El pasado 10 de octubre el Valencia lo reparó ocho décadas después. Enhorabuena.