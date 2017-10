Hermanos y primos

Lo que ocurre, o lo que parece que va a ocurrir de un momento a otro en el campo del honor, es doloroso. Trágico incluso. Pero mientras los padrinos reglamentan las armas, los testigos cuentan los pasos y los contendientes toman posiciones... el empresario o el inversor catalán que no corre, vuela hacia el otro lado de la frontera más cercana.

Es verdad, causa una tristeza honda, una amargura nunca sentida. Incluso cuesta participar en ese festival del orgullo por la CAM trasladada a Oscar Esplá o por una Caixabank con sede social en Pintor Sorolla. Todo parece un horrible fracaso colectivo, un sueño agitado que luego no va a ser verdad. Sin embargo, los directivos de Caixabank ya han dicho que no regresarán a Barcelona la sede trasladada y los de la CAM, que se reúnen hoy mismo en su nueva casa, van por la misma senda.

Ahora se comprueba que el mundo de la economía ni puede ni debe reconocer esa tibieza que los mortales llamamos piedad. Y a las pruebas me remito: aún estamos por aquí viendo perplejos la visita de cortesía del presidente Jordi Gual a la Generalitat, aún está el presidente Puig ejerciendo esa natural discreción que se practica en los entierros, cuando el presidente Javier Lambán de Aragón, también socialista, anuncia que va a poner en marcha enseguida una 'ventanilla única' para atender a todos los empresarios catalanes que emprendan el éxodo o que simplemente quieran preguntar por las condiciones del viaje. «Lo cortés no quita lo valiente», se han dicho en la hermana Aragón, donde no existen, ni de lejos, los remilgos y miramientos a los que el presidente Puig se obliga en aras de su socios nacionalistas: el Gobierno aragonés, la Universidad de Zaragoza, los sindicatos UGT y CCOO, el colegio regional de Economistas y las patronales CEOE y Cepyme han necesitado menos de una semana para armar y vestir un «observatorio» que esté atento a cualquier modalidad de movimiento catalán hacia los lindes aragoneses, y para tener dispuesta una administración que se muestre generosa en la orientación, cariñosa en el recibimiento y ágil a la hora de levantar cualquier clase de traba administrativa.

No sé si eso mismo nos está pasando aquí. Por lo que le leo a Álvaro Mohorte, el discurso valenciano, por timidez, por torpeza, o por las dos cosas a la vez, no muestra el mismo desparpajo ni la misma diligencia. Pero díganle a la Nau que consagra sus desvelos a la Revolución soviética que se avenga a firmar un compromiso de ese tono... Díganle al Ayuntamiento que agilice licencias y papeleos.

Y va a ser una lástima porque este no es un tiempo de contemplaciones y sentimentalismos, sino -como se suele decir- una «época de oportunidades». ¿Que duele ver así a las tierras que el buen rey don Jaume reunió con tanto esfuerzo? Puede que sí. Pero aquello pasó hace muchos años y don Jaime dejó dicho que nos quisiéramos como hermanos, pero no como primos...