HERENCIAS PROPIAS

Vuelve la liga y ya era hora. Cuando las cosas van tan bien para el Valencia todos tenemos ganas de que la pelota siga rodando y que los de Marcelino sigan ganando. O al menos sigan sin perder. Y la bola volverá a rodar en el Villamarín. Territorio Quique Setién. El que pudo ser y no fue. Curiosamente el Betis es la revelación del campeonato en la llamada zona media y alguno me preguntaba qué habría sido del Valencia con Setién y no Marcelino. Pues nunca lo sabremos pero, puesto que el Valencia es tercero y va invicto, no hace falta ser muy hábil para pensar que mejor no iría. Así que felices en Valencia, contentos en el Betis y todos tan amigos. Pagaría por saber qué sienten Marcelino y Setién en el enfrentamiento directo. Porque, más allá de los intereses deportivos de cada uno en su club, todos tenemos dentro un corazoncito que supongo querrá ganar el duelo simbólico al que luchó por la misma silla. Morbo indudable sobre el tapete. Como morboso es saber qué pasará con el futuro estadio. Hoy está prevista la primera reunión técnica para analizar el proyecto y comenzar a pertrecharlo. El Valencia ha hecho público el boceto para alegría del valencianismo y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para compensar también el golpe -que no anunciará- de los 27 millones en pérdidas del ejercicio. No es un tema de profunda actualidad porque el equipo va como un tiro, pero la situación económica del club es muy delicada y convendría mirar a Lim también para saber cómo va a parar la sangría. El Valencia sigue gastando más de lo que ingresa y ésa es la madre del cordero desde hace años. La Champions no puede ser la eterna solución, de los de antes primero y de Lim ahora, para salvar al presupuesto. El club debe autoabastecerse y todos imaginamos que la llegada de Lim resolvería el gran problema institucional del club. Pero no fue así. Ni se pagó la deuda, ni se acabó el estadio. Menos mal que a nivel deportivo por fin se camina por la senda correcta. La reducción del coste de plantilla sigue siendo el parche y jugar la Champions la solución. Pero ya todo el mundo sabe que eso no arregla gran cosa. Patà i avant. Y si a eso le sumamos la herencia -que no es suya- de Porxinos y Bruselas los problemas se multiplican por infinito. No hay que hacer culpable a Lim de ese desaguisado previo, pero al estadio no lo puede llamar 'herencia de otros' porque, cuando compró las acciones, se comprometió a terminar el estadio en unas fechas que él mismo incumplió. Si tú das tu palabra ésa es tu herencia. Tengo ganas de que llegue la Junta. Espero novedades en cuando al modelo de financiación a largo plazo y una solución al estadio. Porque para crecer, el Atleti ganó partidos en el campo y el club dinero con el campo. El ejemplo a seguir.