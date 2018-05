Al pobre Pablo Iglesias le han dicho de todo en los últimos días, quienes se alinean enfrente y también desde las propias filas y su feligresía. Que si no es coherente que predique unas cosas y haga otras, que no es de recibo ir contra las castas y luego mostrar que tiene gustos similares, que no está bien para el líder de Podemos comprarse un chalé que a la gran mayoría de sus votantes les puede parecer cosa de lujo, que a ver cómo va a pagar tan nutrida hipoteca, que no es de recibo que diga, con su pareja, Irene Montero, que con sus sueldos se lo pueden permitir, porque son sueldos públicos, que en última instancia cobran porque han recibido los votos de quienes confiaban en otras actitudes, no en irse a vivir a una mansión en la sierra. Es como si de repente hubiesen emergido todas las envidias, políticas y personales, porque, la verdad, el chalé está muy bien, basta ver las fotos, a ver a quién no le gustaría vivir allí. Y quienes asumen la compra y los costes de mantenimiento se supone que habrán sacado cuentas, de una manera y de otra, y hasta habrán calculado la peor de las circunstancias posibles, por si acaso, y si han dado el paso será porque lo habrá visto claro. Quién es nadie para afear nada por ese lado. Por qué no ensalzar que los compradores tienen buen gusto. Es que les han criticado hasta por lo que tendrán que gastar en jardineros y en coches cada día camino de Madrid y vuelta. Ahora bien, no sabemos nada sobre la opinión de los padres de Pablo Iglesias, que quizás habrán fruncido algo el ceño. Porque el fundador de Podemos dijo que, en última instancia, para terminar de pagar la hipoteca, contaría con la herencia de sus padres, que al parecer tienen propiedades por valor de un millón de euros. Pero claro, se hereda de quien muere, y no es plan de andar haciendo cálculos anticipados. Queda algo feo. ¿O no?