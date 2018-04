EL HEREDERO

Al Valencia se le presenta el domingo otra oportunidad perfecta para que Mestalla se vista de celebración y para que el aficionado festeje la vuelta a la Champions después de una excursión por el Pasaje del Terror que se eternizó hasta que Alemany y Marcelino se hicieron con las riendas del club en su parcela deportiva. Una ocasión similar a la del Getafe de la semana pasada pero que esta vez no debe dejar escapar. Lo del Getafe fue un mal experimento con mal resultado pero el sábado vimos al equipo en Balaídos volver a competir de manera solvente en un campo en el que no es fácil llevarse los puntos y el Valencia, a falta de acierto cara a puerta, mereció llevarse los tres en juego. Pudimos ver cómo Pereira desaprovechaba la enésima oportunidad que Marcelino, muy celoso de sus códigos, le brindó al brasileño e imagino que el técnico lo hace porque ve en él muchas cualidades que los que no sabemos de fútbol todavía no hemos visto y, obviamente, se ha ganado el crédito como para que todos confiemos en su 'ojo clínico'. Pero también pudimos ver otras cosas cómo, por ejemplo, un buen partido del equipo sin el concurso de Parejo. Y creo que supone una gran noticia que en ausencia de un futbolista extraordinario como lo es el capitán emerja poderosa la figura de otro jugador extraordinario como Carlos Soler y demuestre -como hizo el sábado- que pese a que ha rendido a muy buen nivel en banda, lo puede hacer también, incluso mejor, por dentro... algo que lejos de ser una sorpresa responde a la más aplastante lógica porque no deja de ser su posición natural y supone una alternativa más de cara a la próxima temporada y a la toma de decisiones entorno a la reconstrucción de la plantilla. Conste que sigo sin fiarme al 100% de mis sensaciones y que entiendo perfectamente que Marcelino lo haya explotado por banda para que 'los buenos' quepan en el equipo pero me reconforta, en este caso, tener la misma percepción al respecto que Fernando Gómez, Rubén Baraja o Javier Subirats, que se manifestaron en 'El Desmarque', avalan al chaval en su demarcación natural y... algo saben de esto, cuestión que me hace pensar que no estoy majara del todo y que -realmente- Carlos Soler es capaz de desempeñar la difícil tarea de heredar los galones de Parejo cuando sea necesario. Con condiciones diferentes, claro está, pero no con menor solvencia a medida que vaya sumando minutos en una posición tan determinante para el desarrollo del juego del equipo. Posiblemente le falte la capacidad de canalización y la pausa - a veces tan necesaria- de Dani, pero tiene muchas cualidades que hacen pensar en que puede ser un centrocampista que marque una época, que por su insultante juventud atesora un margen de mejora incuestionable, que ofrece una polivalencia muy valiosa y... es de la casa. Son muchos los frentes que hay que atender para la mejora de la plantilla y creo sinceramente, aunque 'doctores tiene la iglesia', que la zona de los 'mediocentros' está suficientemente pertrechada para afrontar los importantes retos que se presentan.