La ciudad deportiva de Paterna fue ayer el escenario elegido para el postureo político. La semana pasada, Les Corts Valencianes, la institución que representa a la voluntad del pueblo, se arrancó con una declaración institucional para instar al Valencia Club de Fútbol a que su equipo femenino juegue en Mestalla. Sin preguntar y sin atender, sus señorías rubricaron una declaración para subirse al carro del tema del día. Incluso la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra -honorable vicepresidenta, no sólo oí sus palabras sino que tuve a bien escucharlas- bramó contra el cierre de puertas del estadio principal al derbi femenino de la ciudad. Oltra, valencianista confesa y convencida, no tuvo a bien ayer comparecer en el Antonio Puchades de Paterna para presenciar en directo el partido. Estoy seguro de que tendría obligaciones públicas o privadas mucho más importantes. Y como ella, sus 98 compañeros del arco parlamentario que olvidaron la declaración institucional en el mismo momento en el que salieron del hemiciclo valenciano. El postureo es el gen de la nueva política. La demagogia no tiene fronteras y es fácil sumarse a ella. Aquí va una dosis. El presidente de la Generalitat es varón -Ximo Puig-; el de Les Corts, también -Enric Morera-; los alcaldes de Valencia y Alicante, hombres -Joan Ribó y Gabriel Echávarri; los presidentes de las tres Diputaciones, señores -Jorge Rodríguez, César Sánchez y Javier Moliner-, y entre tanta masculinidad sólo se cuela Amparo Marco al frente del gobierno municipal de Castellón. Nuestros dirigentes quizá deberían predicar con el ejemplo en sus políticas de igualdad. La realidad es que la mayoría optó por irse de puente, abrigarse debajo del nórdico o dedicar su tiempo a las compras navideñas antes de pasar frío en el Antonio Puchades. Sus señorías son así. Ni uno sólo de los 99 diputados de Les Corts, ni uno sólo de los 99 ayer ausentes en las gradas de la ciudad deportiva blanquinegra, tuvo el interés de llamar al Valencia Club de Fútbol y preguntar por qué el derbi femenino no se jugaba en Mestalla, por qué era imposible que el encuentro se disputara en el coliseo valencianista. Y la ignorancia fue argumento suficiente para que todos votaran afirmativamente a una declaración institucional que fue el fruto de la ocurrencia de una diputada del PP llamada Marta Gallén, que vio la ranura para buscar su minuto de gloria. Gallén no tuvo ayer ni la delicadeza, como precursora del texto, de pasarse por Paterna. La popular, en su día, me argumentó por teléfono que ella era de Castellón y que por eso no iba a ver ni al Valencia ni al Levante femenino. Quizá su señoría lo que todavía no ha entendido es que su sueldo sale del presupuesto autonómico y que Les Corts emanó para no tener fronteras.