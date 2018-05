HARTAZGO DE INIESTA

Ese es el problema. Una Liga tan poco competitiva como la nuestra en la que ya está todo hecho por arriba, y ni siquiera por abajo hay emoción en la versión futbolística de los Juegos del Hambre en que se convierte la lucha por evitar el descenso. Cuando no hay disputa uno se fija en los detalles tontos, y de repente un Real Zaragoza-Sporting de Gijón, o las peripecias de la Cultural Leonesa se convierten en materia de mayor interés que la del primer plano. Los mandamases de la Liga deberían mirarlo, y nosotros exigirles mesura y equilibrio, que luego vienen pachangas amistosas que nos sonrojan. Una persona que comiera todos los días jamón de jabugo, o gamba roja, o solomillo del Valle del Esla llegaría un momento que añoraría como una delicatesen las latas de jamón york de los campamentos adolescentes, los palitos industriales de sucedáneo de producto del mar, o el lomo adobado de los almuerzos de bar del instituto. Hay un momento para la novedad y el reconocimiento sincero a las virtudes de las personas en cualquier ámbito de la vida, pero cuando el homenaje se convierte en un suceso diario, venga o no venga a cuento, y se instala la tiranía del buen comportamiento, la arrebatada exhibición de la bondad, y esas lágrimas derramadas vengan o no venga a cuento, a uno le entran ganas de dejar sin tocar la docena de gambas, y empieza a salivar con la imperfección, con esa carne mechada de bar de área de servicio, de maduración extrema, colindante con la intoxicación. A mí con lo de Iniesta me pasa lo mismo. Desde el respeto mayúsculo que uno imprime a sus opiniones sobre un tema tan sobrevalorado como el del fútbol, el primer día la percepción de su calidad como futbolista me hacía gracia, los aplausos de las aficiones contrarias en sus sustituciones ya empezaron a asemejarse a la retórica, y ya los pasillos forzados, las retiradas de camisetas, las preguntas en ruedas de prensa, y el debate sobre si el jugador se va a China o Japón, si promociona sus vinos como parte del contrato, o si cobra 80 o tan solo 60 millones de euros me parecen protagonismo excesivo e injusto en relación con tantos otros jugadores de pareja calidad que no han recibido ni una píldora mínima de cariño, en comparación con la inflación de homenajes que recibe tal persona. No parece que el hecho de que una persona en la flor de la edad abandone su profesión voluntariamente, habiendo ganado lo que ha ganado, sin enfermedades conocidas, propias ni en la familia, resulte materia para la lágrima y el berrinche. Hay cosas mucho peores en el mundo como para hacer pucheros: la ablación genital, la malaria, la mortandad infantil o la falta de libertad en muchas partes del mundo. Lo tengo que decir así. Si el fútbol no nos proporciona la posibilidad de ser incorrecto apaga y vámonos.