EL HAMBRE QUEDA LEJOS EN EUROPA

Los seis países fundadores del Mercado Común Europeo (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia) crearon la PAC para incentivar la producción de alimentos y resolver los problemas de hambre y escasez que se arrastraban a raíz de la II Guerra Mundial. La PAC supuso el segundo pacto de cooperación y paz después del conflicto, tras el acuerdo de establecer una comunidad europea del carbón y el acero, materias primas que en buena medida capitalizaron los anteriores choques bélicos. La PAC también ha sido la principalísima política formalmente común durante décadas.

Sin embargo, ha pasado mucho tiempo y las circunstancias han cambiando una barbaridad. Aquello del hambre y la escasez parece hoy un asunto de ficción, suena a rancio entre las nuevas generaciones de europeos; difícil de imaginar en medio de la opulencia media en la sociedad actual.

Casi nadie va a ponerse a pensar hoy en la posibilidad de que aquello pudiera reproducirse, y llegado el caso, ya se vería. Los problemas en candelero son otros, y por tanto imperan otras prioridades, no la de fomentar a toda costa la producción de alimentos mediante subvenciones.

Porque esa es otra: la sociedad europea, muy mayoritariamente urbana, ve hoy a los agricultores, en general, como meros destinatarios de subvenciones, y se cuestiona que eso sea así, se reclama que se destine más dinero a otras cosas, y de paso se culpa a las actividades agrarias de anticuadas y contaminadoras... Y nadie sale a la palestra para decir con la suficiente energía y poder de convencimiento que las cosas no son así, como las pintan los urbanitas y los señoritos agrarios de salón, y que las subvenciones que algunos cuestionan no son en realidad para los agricultores, porque en última instancia son meras compensaciones a los precios rebajados para que la población tenga asegurada una alimentación básica barata. Cada vez que se ha instaurado una ayuda para un producto han hecho bajar su precio de mercado en mayor proporción. Entonces, ¿quién se beneficia de verdad de esa subvención?

Sin embargo no dirán que no se veía venir esto del recorte presupuestario en la PAC. Se venía anunciando desde hace meses, se veían gestos, actitudes, y, además, ni siquiera es el primer recorte. Hasta la década de los 80 -es decir, hasta antes de ingresar España- se dedicaba el 80% del gasto comunitario al apartado agrícola. Proseguía la inercia y se generaron montañas de excedentes de leche, cereales... Se echó el freno, la reducción en sucesivas etapas. Hoy, el gasto agrario ya es sólo el 37%. Miren si ha bajado. Y sigue la pauta; ahora toca reducir más a partir de 2021. Así que no se sorprendan, no se lo tomen como algo extraordinario y sobrevenido. Entiéndanlo, aquello del hambre queda muy lejos.