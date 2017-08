Tenemos hambre

Hay vida en el fútbol más allá de los cinco partidos de suspensión a Cristiano Ronaldo. Hay vida más allá de los 220 millones de euros pagados por el fichaje de Neymar. Aunque no lo crean, hay algo más que Madrid y Barça. En serio. Entre otras muchas cosas, cientos de miles de aficionados hartos de ellos, saturados de su monopolio, que no están dispuestos a que sus equipos, los otros 18 clubes de Primera, se conviertan en simples comparsas que bailan a su son, marionetas obligadas según parece a hacerles el caldo gordo. En el Levante, por ejemplo, la ilusión anda desatada en la nueva temporada. Se desborda a chorros por las paredes del estadio como lo demuestra su espectacular nueva imagen exterior y ese inmenso lema que luce orgulloso: 'L'equip dels valencians'. Los 20.000 abonados han estrenado emocionados el libro en blanco de la nueva temporada pese a la maldición de la primera jornada. El Levante ha demostrado ser un equipo competitivo, un bloque formado por un buen vestuario, la clave del éxito. Pese a la incertidumbre de algunos fichajes, el equipo en el césped, casi sin ser consciente, sigue manteniendo su identidad. Conserva lo que le ha hecho fuerte y le ha traído hasta aquí. A los granotas les da tranquilidad comprobar que, al menos en lo visible sobre el terreno de juego, sigue siendo aquel equipo que arrasó con solvencia en Segunda, manteniendo el mismo rostro y la misma apariencia física ¡Menos mal que este equipo no ha sufrido ninguna mutación crucial durante el verano! Que no nos ha ocurrido como en las fantasías de algunos escritores que imaginan transformaciones durante la noche y al despertar al día siguiente devienen en un insecto, como Gregorio Samsa en la Metamorfosis de Franz Kafka, o se han transformado en Hyde (contrapunto del Dr.Jekyll). Los aficionados granotas nos miramos como en un espejo, recién despertados en Primera, y nos hemos reconocido. Seguimos siendo los mismos. La esencia y el bloque se conserva y continúa con la misma identidad basada en la entrega y el sacrificio. Nos reconocemos en este equipo. ¡Bien por Muñiz! Lo ha conseguido. Ha formado, según sus palabras, «un equipo joven con hambre e ilusión». Ahora solo falta encajar con tacto, poco a poco, a los nuevos. Integrar gente bisoña pero prometedora cuyo rendimiento es, en estos inicios, una incertidumbre como Bardhi, Ivi, Boateng o Lukic. Una apuesta de la dirección técnica que, como todo buen envite, aún se desconoce su resultado. Como apuntó el sabio doctor asturiano «son jugadores que quieren crecer y demostrar que son buenos futbolistas». El hambre es lo importante. Esto no ha hecho más que empezar. Solo se ha escrito la primera línea del libro y seguimos soñando emocionados por conseguir cosas grandes. Es el momento.