Hamas, nuevo escenario Reconoce la existencia del Estado de Israel en las fronteras de junio de 1967 y renuncia a los atentados ENRIQUE VÁZQUEZ Jueves, 21 septiembre 2017, 10:15

Los medios políticos bien informados sabían que el Hamas (acrónimo para Movimiento de la Resistencia Islámica) había tomado hace tiempo la decisión estratégica de unirse a la línea realista en su batalla por la creación del Estado palestino. No era tan seguro que el importante movimiento estratégico llevaría a la reconciliación con Al Fatah y, por tanto, con la Autoridad Nacional Palestina de Mahmud Abás. Que tal cosa se anuncie ahora en lo que parece una rendición política del Hamas y la vuelta a la disciplina de la vieja OLP indica que el anuncio se hizo con mentalidad práctica: en vísperas de la reunión Abás-Trump que se produjo ayer.

Lo sucedido es muy relevante en el campo palestino y traduce un triunfo de la línea oficial, la del Gobierno de Ramala que, en realidad, era inevitable por dos razones: la crítica situación económica y social en la Franja, bajo un racionamiento estricto y sitiada por la conducta del vecino egipcio que, naturalmente, es parte del arreglo y ya ha dado garantías de que reabrirá generosamente la frontera con Gaza; y la necesidad de formar un frente palestino único, común y realista para hablar con el Gobierno Trump. En el orden práctico, de hecho, el acuerdo ha sido alcanzado por los palestinos de Gaza con el Gobierno de El Cairo.

En términos políticos el gran giro había quedado visto para sentencia en marzo pasado cuando, súbitamente, el líder de Gaza fuera del territorio, Jalid Meshaal, anunció en Catar un cambio de gran calado en la estrategia y el programa del Hamas. Sin reconocerlo claramente, el documento reconoce la existencia del Estado de Israel en las fronteras de junio de 1967 y renuncia a los atentados como una expresión de la lucha armada. Se dio por hecho que a este cambio de alcance estratégico seguirían otros pasos que desembocarían más pronto que tarde a la reunificación de las filas palestinas. Solo falta ahora que el presidente Abás visite la Franja y que la agónica situación material en el territorio pase a ser tolerable y el cuadro político-diplomático será del todo diferente.

Israel asesinó a los primeros líderes del Hamas. Estas acciones solo sirvieron para radicalizar al movimiento que obligado por las crecientes estrecheces materiales, las pérdidas en combatientes en las dos guerras con su fuerte vecino judío, pero también por el deterioro de la conducta israelí como potencia ocupante de suelo palestino y el tono crítico con Israel de la Administración Obama ha terminado por limitarse también a los medios meramente políticos en el campo de la resistencia. Hamas, en fin, ha hecho lo que debía y ahora, además, podrá acreditar definitivamente que no es un movimiento terrorista. Así lo califican muchos Estados, pero no todos ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en diciembre de 2014, ordenó retirar al Hamas de la lista de organizaciones terroristas, algo que unos hicieron y la mayoría no.