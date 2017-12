«HAGO PELÍCULAS DEL OESTE» 'El universo de John Ford', obra colectiva editada por Notorious, es uno de los mejores libros de cine de 2017 RAFA MARÍ Lunes, 4 diciembre 2017, 07:50

Consenso. En tiempos, hace de esto cuarenta, cincuenta o sesenta años, gran parte de la crítica española (no solo de la española) calificaba de machista, militarista y fascista al director norteamericano de origen irlandés John Ford (1894-1973). Por el contrario, en la actualidad existe un consenso casi unánime a la hora de considerar a Ford, cronista veraz de los orígenes conflictivos de una nación, como uno de los más grandes poetas que ha dado el cine. Nunca es tarde para rectificar las burreras del pasado (aunque a veces la lucidez no llega nunca o lo hace muy tarde y tras haber dicho y cometido abundantes tonterías).

29 críticos. Notorious ha editado la obra colectiva 'El universo de John Ford', con la participación de 29 expertos (entre ellos Miguel Marías, Quim Casas, Oti Rodríguez Marchante, Eduardo Torres Dulce, el alicantino Juan Carlos Vizcaíno Martínez, la novelista Espido Freire....). El volumen, de gran formato, es uno de los mejores libros de cine de 2017: excelentes textos, filmografía completa de Ford desde los años del cine mudo, reproducción de la cartelística de sus ciento veintitantas películas, ficha técnica detallada de cada una de ellas, espectaculares fotografías en blanco y negro y en color...

Carencias. Uno de los mejores libros, pero no el mejor. Para serlo habría que subsanar en las próximas ediciones, si es que tienen lugar, algunas deficiencias: las abundantes y atractivas imágenes no tienen pies de foto, el libro carece de un prólogo explicativo, en el índice de películas no se cita el nombre de sus comentaristas, se echa en falta la biografía profesional, por sucinta que fuese, de los críticos que han colaborado en el libro... Estos olvidos empañan el ambicioso trabajo editorial.

Cecil B. de Mille. El título de esta crónica hace referencia a la famosa auto-presentación de Ford al plantarle cara en una asamblea a un Cecil B. de Mille cazador de brujas: «Me llamo John Ford y hago películas del Oeste. No creo que haya nadie en esta sala que sepa lo que quiere el público estadounidense como lo sabe Cecil. Pero no me gustas, Cecil, y no me gusta lo que has estado diciendo hoy aquí». ¿Fueron exactamente estas nobles palabras las que pronunció Ford o se han cocinado luego hasta adquirir rango de leyenda? Dejémoslo en una leyenda basada en la verdad.

Géneros. En realidad, Ford no solo hizo películas del Oeste. En ese campo fue el más grande ('La diligencia', 1939; 'Pasión de los fuertes', 1946; 'Fort Apache',1948; 'Caravana de paz', 1950; 'Centauros del desierto', 1956; 'El hombre que mató a Liberty Valance', 1962)... Pero varias de sus obras maestras pertenecen a otros géneros: el biográfico ('El joven Lincoln', 1939); el drama social ('Las uvas de la ira', 1940; '¡Qué verde era mi valle!', 1941); la elegía irlandesa ('El hombre tranquilo', 1952)...

Pasiones cinéfilas. Uno de los críticos al que siempre leo con placer es Miguel Marías. Me gustan hasta sus excesos. Al analizar 'Dos cabalgan juntos' (1961), confiesa haberla visto «unas treinta veces en 55 años». ¿Treinta veces no son demasiadas? Cada vez que Marías comenta un título de Ford está a punto de elegirlo, y en ocasiones así lo hace ('Escrito bajo el sol', 1957), como la película suya que prefiere. Poco después viene a decir casi lo mismo de 'Centauros del desierto', 'El hombre que mató a Liberty Valance' o la sublime 'Siete mujeres' (1966).

Vizcaíno. El erudito y certero Juan Carlos Vizcaíno comenta cuatro películas de Ford ('El legado trágico', 1928; 'Madre mía', 1928; 'Mar de fondo', 1931 y 'Submarine Patrol', 1938). No conozco ninguna de las cuatro. Tras haber leído estas críticas, me han entrado unas ganas enormes de verlas.

También yo... Confesaré que en mi adolescencia también yo consideraba a Ford machista, militarista y fascista. Pero uno madura, bien sea para empeorar o para mejorar: la intensa emoción que me produjeron 'El hombre que mató a Liberty Valance' y 'Siete mujeres' me exigió revisar con ojos nuevos 'Centauros del desierto', 'La legión invencible' (1949) y 'Fort Apache'... Y por fin caí del burro. Hoy día, Ford es, con Hitchcock, Lang, Chaplin y Buñuel, uno de mis cinco cineastas preferidos.