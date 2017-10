Hable con 'Bot'

Aunque siguen existiendo profesionales que tienen un 'P.A.' (asistente personal) cada vez es mayor el número de profesionales que tienen un 'Bot'. El nombre tiene un origen sencillo, procede de la palabra 'Robot', definida en el diccionario como «máquina o ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas». Aunque técnicamente sea un robot, los técnicos prefieren bautizar emocionalmente este ingenio con el término 'Bot'. Lo hacen para describir un programa del teléfono o dispositivo móvil capaz de sustituir a las numerosas aplicaciones que tienen el nombre de 'Apps'.

Quienes profesan la casi-religión de Apple antes hablaban con 'Siri', el nombre familiar del robot que les ayuda y acompaña en todas y cada una de las actividades cotidianas. Visto con cierta distancia y perspectiva, Bot no ha venido para sustituir a Siri, ni tampoco a ninguno de los otros ingenios de inteligencia artificial que ya tenemos en el mercado. Recordemos que Ikea tiene un ingenio llamado 'Anna', Amazon uno llamado 'Alexa', Microsoft uno bautizado como 'Cortana' y Google ha puesto en marcha 'Home'. Aunque este último sea emocionalmente menos atractivo, nos remite al 'hogar' y, por tanto, sigue teniendo una fuerte carga emocional. No compite con ellos porque genéricamente todos son robots, tienen diferentes nombres comerciales de una inteligencia artificial que no sólo está al alcance de la mano, sino que nos atrapa y seduce casi sin darnos cuenta.

La dependencia cotidiana de estos robots se incrementa aceleradamente y cada vez nos hacemos más dependientes de Bot. Ahora, en lugar de descargar aplicaciones, instalarlas en los dispositivos y darnos de alta, la presencia de Bot nos garantiza inmediatez de los servicios por el simple reconocimiento de nuestra voz o mirada. Nadie como Bot sabe lo que necesitamos en cada momento. Así, las fronteras entre nuestro cuerpo y la tecnología son cada vez menores. La distancia entre los artefactos, la tecnología y las cosas es cada vez menor. Estos programas de inteligencia artificial no sólo nos permiten dominar con más agilidad el entorno que nos rodea y perder menos tiempo en actividades inútiles, sino que nos sitúan ante nosotros mismos y nos obligan a que nos preguntemos por la poca inteligencia natural que aún nos queda.

Bot no ha venido con la voluntad de ser una máquina de inteligencia artificial para ser usada por la inteligencia natural de los mortales. Bot rompe la tradicional barrera entre hombres y máquinas. Lo hemos visto cuando nos escucha con paciencia, comprende nuestras situaciones y hasta nos hace los deberes. Dicen que nos controlará como 'Internet de las cosas', aunque hay serias dudas de que sepa interpretar una mirada, generar una caricia, traer consuelo, facilitar sueños o descubrir un buen chiste.