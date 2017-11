Se hablará de 'La Zona'

Cada vez aprecio más esas series que se cocinan a fuego lento, que uno tarda en degustar, que necesita dejar reposar para encontrarle el gusto. Cada vez es más difícil encontrarlas. Los tiempos acelerados que marca la sociedad obligan a los productos a intentar captar la atención del consumidor cuanto antes por miedo a que se distraiga y no le conceda más oportunidades. La numerosa oferta en canales, plataformas y otros soportes provoca el miedo a la fuga. Por ello, la mayoría de pilotos que se estrenan suelen tirar la casa por la ventana y ofrecer toda clase de fuegos artificiales con el fin de convencer al espectador de que esa es la serie que tiene que ver. Esa y no las otras tropecientasmil. No diré yo que de vez en cuando no me guste una producción de esas que disparan la adrenalina y te agasajan con sorprendentes artificios. El problema es que muchas luego no son capaces de mantener ese nivel, o que la historia no se presta a esa montaña rusa y merece un tratamiento más calmado.

'La zona' es de estas últimas. De las que siembran para más tarde recoger (espero). Es la conclusión a la que llego tras ver los dos primeros episodios. Espero que mi intuición no falle. También pienso que no es una serie a la que le siente bien el visionado semanal y que merece la pena aguardar a que esté completa (son 8 capítulos) para que cada cual decida el modo en que la disfruta. Es una nueva serie española. Y digo nueva porque hasta ahora estamos acostumbrados a títulos que, por exigencias de las cadenas en que se emiten, deben utilizar todas las artimañas para captar público desde el primer momento y están planificadas para una emisión semanal y no de un modo tan cerrado. 'La zona' es una ficción de género que se toma su tiempo. Se hablará de ella. Pero tardará en hacerse del modo en que, posiblemente, lo merece, puesto que se toma con calma el modo en que narra su trama.

Su punto de partida promete: un hombre es brutalmente asesinado en medio de una zona del norte de España tras un accidente nuclear sucedido años atrás que ha marcado el país. Sabemos poco más y tardaremos en saberlo. No hay prisa. Lo que sí hay es interés.