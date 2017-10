Hablando se entiende la gente

Por la autenticidad del cuadro de Renoir que afirma poseer Donald Trump, me entero de la existencia en el periodismo de una nueva categoría profesional, los fake checkers. Periodistas encargados de investigar la veracidad de las imágenes y las afirmaciones visuales que pueblan las redes sociales. Fui criado en la transición y aquel periodismo del 'Pronto', y José María García, cuya última ratio sobre la veracidad de lo que se denunciaba era la imagen. ¡Tenemos las fotos!, se decía como argumento irrefutable, pues la imagen era prueba absoluta. Los retoques soviéticos, pintando negativos, haciendo desaparecer a los acompañantes de Stalin o Lenin nos parecían vestigios increíbles de una etapa de manipulación y propaganda siniestra. No sabíamos que la multiplicación de ingenios fotográficos dejaría aquella práctica en un juego infantil. Hoy primero se publica una imagen, y luego, tras provocar el inefable impacto emocional en una sociedad tan infantil, se comprueba si la imagen se concilia con la realidad. Me recuerda aquellos trabajos de EGB cuando recortábamos cualquier foto de dominical para ilustrar un trabajo de historia, de manera que la fotografía del tumulto fuera en Alabama o en París, servía de ilustración de uso universal. Hoy existen más de una docena de herramientas informáticas que sirven para comprobar la autenticidad y las propiedades de las fotografías, y que no te cuelen una foto de la película Billy Elliot en una manifestación de represión del Brexit. Los Gabinetes de Comunicación de la Política pelean ya por la comunicación de la escena, colocando gato por liebre, trasladando videos virales, para que la sangre y la imagen de la realidad se acomode al sentido dramático del relato que ese ciudadano fácilmente manipulable está en condiciones de comprar. Todo se dirige a la teatralidad, a la manipulación de la escena, a fijar la imagen en un momento concreto, sin importar lo que sucedió previamente, o lo que pasó con posterioridad. Lo esencial es provocar ese primer impacto emotivo en la opinión pública imposible de borrar con los hechos. Uno ve una imagen de una carga policial, y la sociedad media se echa las manos a la cabeza, que lo que quiere es poder avalar impunemente la legitimidad de la argumentación emocional, ese oxímoron, de que «hablando se entiende la gente». Para acabar así se embarga la impartición de las titulaciones de Derecho y Ciencias Políticas durante dos décadas y nos ahorramos un dinero. Habría que instalar el sistema del video arbitraje, el VAR (video assistant referee), aplicado a las manifestaciones, y a las escenas de la política, pues de seguir así el mundo se instala en la presunción de la falsedad, la legitimidad real del cuento de hadas. La posverdad, esa mentira emotiva, que abandona los hechos y la razón por la emoción. Que a fin de cuentas, hablando se entiende la gente. Que se lo pregunten al que no causó el incendio del Reichstag. A buenas horas.