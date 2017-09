El guionista Junqueras

Cuenta Pepe García Domínguez que los de Esquerra están muy enfadados con él porque ha publicado que Oriol Junqueras, consejero de Economía y vicepresidente de la Generalidad, no pasó de segundo de Economía y trabajó como guionista de espacios de entretenimiento en TV3. Y era su principal fuente de ingresos antes de dedicarse de modo profesional a la política. Esto es como el chiste de no le digas a mi madre que soy periodista, cree que trabajo de pianista en un burdel. ¿No será mejor y más digno ser guionista de entretenimiento que guionista de saltarse la ley y dinamitar España? A Julian Assange le han dicho de todo, pero lo que más le ha molestado siempre es que un periodista del 'New York Times' escribiera que iba sucio y apestaba. «Olía como si no se hubiera bañado en días». Como si los mayores tiranos del siglo XX se molestaran porque se dijera de ellos que medían 1,62 (Stalin), menos que Napoleón, o que tenían gases (Hitler).