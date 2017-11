Cuántos videos y montajes de Puigdemont hemos recibido desde que empezó el lío catalán? Me deja perplejo saber que hay gente que invierte su tiempo y a veces su talento en crear todo tipo de chorradas virales que nos bombardean vía móvil. Estos y otros contenidos los recibimos a través de los famosos grupos de whatsapp. Para los no iniciados, es la herramienta que facilita la aplicación para que de un mismo envío llegue el mensaje a todos los integrantes del grupo. De repente, te ves inmerso en un grupo sin previo aviso. Dependiendo del nombre del grupo y del contenido, uno toma la decisión de quedarse o salir. Hay grupos para eventos concretos como cenas, bodas, cumpleaños y hay otros más intensos y complejos como el de antiguos compañeros de clase o el de padres y madres del colegio. En estos últimos es necesario destacar que los progenitores en su mayoría son analógicos, que no retrasados, aunque haberlos haylos. Se recomienda silenciar todos los grupos antes de volverse loco y en aquellos que se suponen importantes, como en el de padres del colegio, asumir que es una herramienta de ayuda. Pero la realidad llega a superar la ficción. En el de madres me han llegado a contar que se pueden pedir desde los deberes de los hijos hasta detallar el maravilloso fin de semana. Al contrario, en el de padres predomina mucho más lo audiovisual, una especie de cachondeo a la española que por supuesto nada tiene que ver con temas puramente educativos pero que sirve para echar unas risas o quedar para tomar unas cañas. Solo tengo que añadir dos cosas, una verdadera y otra falsa: que no quería escribir sobre Puigdemont y que por supuesto todo parecido a la realidad de mis grupos es pura coincidencia, todos son gente maravillosa que nada tienen que ver con lo anteriormente descrito.