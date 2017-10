Lo mejor y lo peor del tiempo es que pasa. El reloj no se detiene nunca y el calendario, tampoco. Después del 1-O viene el 2 de octubre, luego el 3 de octubre y así sucesivamente. Sostiene Hegel que los años felices son páginas en blanco del libro de la historia, pero él era un idealista. Ahora la mayoría funciona con el desencanto activado de serie porque el presente no cumple las expectativas y el futuro no es lo que era. Casi todo es susceptible de convertirse en una decepción: el referéndum de hoy en Cataluña; el partido del Valencia frente al Athletic de Bilbao de esta tarde; 'Blade Runner 2049', que se estrena el próximo viernes; el Premio Nobel de Literatura, que se fallará en unos días en Estocolmo... Pese a las frustraciones corrientes, «todo el mundo debe creer en algo, yo creo que voy a seguir bebiendo, discúlpenme». El entrecomillado es de Groucho Marx, del que mañana se cumplen 127 años de su nacimiento. El cómico no defrauda.