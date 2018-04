Groc. ¿Per qué?

Ixc per la coa. Mai he segut de massa preguntar. Proveu el per qué: Quan, desorientats, no trobeu el lloc buscat, ni cóm poder aplegar, si pregunteu al primer que passa, majorment respondrà «es que no soy de aquí». Entre la tropa de l'arma d'Artilleria, lo que se'n dia 'ràdio macuto' circulava una frase: «El que pregunta hace cuadra»; assegurava a qui inquiria que el 'furriel' li encomanara netejar l'estable de les haques.

Del groc, color primari i de l'or, la riquea, ara descolorit i fent-ne abús, peixcat a llaç, per solapes o pancartes d'agitació, nos el refreguen, sense saber massa qui és el templat que diu «això ho pague yo». Hem entrat a fer eleccions cada trimestre, sense saber qui paga els «refregandums», votades bis i efectes destorbadors dels «pacífics independentistes»; ni molt manco els viages i hostages del covart que tira la pedra vi «fuigpelmón». ¿Té por a una situació ya aliacranada? -aliacrà/ictericia: malaltia greu del fege, pujada de bilirrubona, que es detecta pel color groc en el rostre de l'endenyat-. Les empreses se'n van de Catalunya, els germans es barallen, l'incertea paralisa l'economia i frena l'ocupació... el mal s'apega i escampa pel veïnat. ¿A quí preguntar-li, que estiga per concernit sabedor i per conscient s'implique en la resposta?

Un atre dia raonarem sobre les silencioses i orquestades maneres de fer el buit a la valencianitat, a la marca Valéncia, etc i tot per la malaltia endèmica dels veïns. Hui es propaga en els coleges, inclús en la televisió sucursalista i certs professionals ictèriscs. El destarifo groguejant o destorbador de l'administració pública ha fet que en el Senat priven a un senador, votat per valencians, de fer descabdellades preguntes, per enjugassar-se i enredrar, Mulet ¡llaura i sembra en valencià! Pero no fosses ni charugues en catalino.