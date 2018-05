La gran subasta

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que en realidad son un aval de continuidad para el presidente Rajoy hasta el fin de la legislatura (en 2019 se prorrogarían los que ahora se aprueben, que por lo tanto servirían de facto hasta 2020), han superado ya las enmiendas a la totalidad y ahora se someterán a la negociación y votación de las enmiendas parciales para satisfacer a todos los participantes en la compleja aventura. Porque los 176 votos necesarios deben provenir del PP (134), Ciudadanos (32), PNV (5), UPN (2), Foro (1), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1). Con la particularidad de que el socio principal del PP, Ciudadanos, un partido declaradamente antinacionalista, mantiene el control de las concesiones que se realicen a las restantes minorías.

El PNV presenta enmiendas que recogen demandas por 65,3 millones de euros en infraestructuras y la referida revisión delas pensiones, que representará 1.500 millones de euros para este año y unos 1.800 para el que viene. Coalición Canaria (CC) pide subir la partida destinada a combatir la violencia de género, así como algunos regalos dinerarios y la aprobación del nuevo régimen económico y fiscal de las islas. Nueva Canarias ha presentado 88 enmiendas con un coste total de 382 millones de euros). Y las dos formaciones afines al PP, la UPN y el Foro asturiano, reclaman financiación para diversos proyectos por un importe conjunto de más de 123 millones.

En definitiva, la fragmentación del Legislativo conduce a una gran subasta, en la que es imposible demostrar que el mosaico final satisfaga realmente el interés general y preserve la equidad. Se ha acentuado la sensación, que es muy antigua, de que las regiones que cuentan con una formación nacionalista autóctona con representación en el parlamento estatal obtienen más ventajas que las demás.

Esta situación explica la infecundidad de la legislatura, en la que no está siendo posible elaborar una sola ley de cierto calado, ni siquiera de moderar algunas de las que el PP promulgó en la legislatura 2011-2015. En este país, el multipartidismo no es operativo, entre otras razones porque no existe propensión a la negociación y al pacto que conducen a la formación de coaliciones. De hecho, tras las elecciones de 2015, PSOE y Ciudadanos presentaron una coalición que no prosperó porque las restantes fuerzas no se prestaron a la fórmula, de modo que hubo que repetir elecciones, y tras las de 2016 la formación de una mayoría de gobierno fue traumática ya que supuso la ruptura del principal partido de la oposición. En consecuencia, debería meditarse si tiene sentido mantener el sistema electoral vigente, o incluso atender las reclamaciones que solicitan más proporcionalidad todavía. Quizá fuese más constructivo avanzar hacia modelos más mayoritarios, con segunda vuelta como el francés, que daría sin duda más estabilidad a nuestras instituciones.