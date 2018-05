La gran ocasión Al fin nos libramos de tantos emails superfluos y de paso vemos que lo de la protección de datos sirve para algo práctico VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 26 mayo 2018, 08:56

Con motivo del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales estamos recibiendo en los últimos días un aluvión de correos electrónicos de toda clase de empresas, organizaciones, plataformas, agencias de comunicación, gabinetes de orientación y otras instancias más o menos ajenas o desligadas de nuestra voluntad, que reclaman nuestra atención para avenirnos a consentir que nos sigan machacando con sus mensajes y ofertas nunca solicitadas.

Aguanten el tipo y saboreen el momento, es sin duda la gran ocasión de hacer limpieza, y de la buena. Si se venían preguntando desde hace tiempo por qué les inundaban a diario el correo con envíos no pedidos, noticias aparentes e interesadas, encuestas insulsas y otros contenidos inconsistentes y nunca solicitados, éste es el momento de cortar, al menos de cortar con el pasado inmediato de mensajes-basurilla que nos invaden por la cara, si es cierto lo que nos vienen prometiendo en relación con esta normativa protectora. Más adelante ya veremos, porque seguro que discurrirán nuevas martingalas para seguir machacándonos.

Es curiosa la retahíla de frases ocurrentes que nos ofrecen estos emails de última hora que tratan de conquistar nuestro favor para que los remitentes puedan continuar «su función» supuestamente informativa y «prosiga la comunicación». Se lo han currado, son creativos. Hay muchas frases imaginativas, como «...nos gusta mantenerte informado de las novedades...», «queremos trasladarte cómo gestionamos tus datos», «seguimos apostando por mejorar la sociedad», «estamos actuando nuestra política de privacidad».

¿Cómo que están actualizando...? ¿Desde cuándo han considerado y respetado esa privacidad, quién les llamó, si empezaron a mandar cosas porque sí y cada vez más? ¿Quién les facilitó los datos personales?, ¿qué les hace pensar que vayamos a confiar ahora en su modo de 'gestionarlos' y que estamos dispuestos a apretar el «sí quiero seguir en contacto»? Será con quienes de verdad queramos o necesitemos estar en contacto, nunca con lo superfluo que nos invade sin consentimiento previo, tan cargante, que nos hace perder tiempo cada día para ir haciendo limpieza.

De repente nos dicen que les preocupa la privacidad, y ofrecen garantías, transparencia, control, seguridad... Todo eso nos lo 'comunican' quienes de todas formas no conocemos de nada, o nos suena apenas de aparecer por la pantalla unos instantes antes de apretar la tecla de suprimir. Como hacemos ahora a mansalva y con suma satisfacción. A ver si dura. Porque no se engañen, todas esas pamplinas sobrevenidas no se deben más que a la voluntad derivada de la imposición de la normativa europea.

Aprovechemos la gran ocasión. No queremos que nos fustiguen con emails de destinos desconocidos y sin sustancia. ¡Por fin sabemos que eso de la protección de datos personales sirve de verdad para algo práctico!