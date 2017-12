La gran ocasión

Las grandes decisiones económicas marcan el destino de las naciones, las regiones y las ciudades. Si el régimen anterior no hubiera puesto la fábrica Seat en Barcelona, hoy habría en Cataluña bastantes menos inmigrantes del resto de España, y sus descendientes. Si el franquismo no hubiera privilegiado a Valladolid al situar allí la fábrica Renault, hoy esa ciudad tendría una demografía no muy superior a la de Burgos o Salamanca. Y así sucesivamente.

Cataluña ha dado un gran paso atrás el pasado 21 de diciembre. Ha revalidado su inseguridad económica y lo ha hecho para varios años. Cataluña ha quedado partida por la mitad. En una atmósfera insalubre que los votantes constitucionalistas querrían reconducir hacia el diálogo y la ley, pero que los secesionistas contemplan como un espaldarazo para sus pretensiones identitarias. Y para nada lo disimulan, que ya en la misma noche electoral hemos vuelto a escuchar los disparates irresponsables del muy disparatado e irresponsable Carles Puigdemont. Secundado por otros líderes y lideresas del odio. Fieles a la infame historia de todo nacionalismo, que es la mayor lacra del siglo XX en todas sus escalas y modalidades.

Todo eso fortalece el papel de Valencia, y ahora con una mayor perspectiva de futuro. Porque nos espera un cuatrienio muy preocupante, que tendrá serias repercusiones en la creación de riqueza y en la restitución de la confianza y de la paz social. Estamos al inicio de la reactivación de la desbandada de las empresas catalanas. Y en la confirmación de que las entidades que han elegido la Comunidad Valenciana para situar sus sedes van a quedarse aquí largos años, van a impregnarse de su nuevo destino empresarial y van a ser acompañadas por nuevas entidades que estaban esperando a ver qué pasaba el 21-D.

La Comunitat Valenciana tiene que elaborar una estrategia eficaz y ambiciosa para perfilarse aún mejor como la gran alternativa al desaguisado catalán. Que es fruto de una enfermedad social que fue inoculada a conciencia desde 1980 por la deslealtad de sus dirigentes. Y que también fue alimentada por los múltiples errores de los líderes estatales. Por su miopía histórica ya desde los últimos tiempos de los gobiernos de Felipe González. En un obsceno pacto del dinero y las competencias a cambio de apoyo parlamentario.

Valencia abre sus brazos a las empresas que quieren irse de Cataluña y que quieren seguir en el Mediterráneo. En una ciudad grande, laboriosa, acogedora y optimista. Que aunque comparte historia, cultura y lengua con sus vecinos del norte, es diametralmente distinta en su manera de enfocar la convivencia. Esta tierra merece y tiene que sacar partido de su modernidad. De esa modernidad que huye de Cataluña a marchas forzadas. Ahora bien no debemos olvidar que para ello también es imprescindible frenar los excesos secesionistas de Compromís.