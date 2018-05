A POR LA GRAN GESTA

Late cierta belleza heroica en el modo como el Levante ha salido del pozo por la vía directa, como quien sale del agua con tal impulso en busca de una bocanada de aire que sobrepasa con creces su superficie salpicándolo todo. A lo bestia. No tengan duda que lo vivido en las últimas semanas va a incorporarse al relato histórico granota en el capítulo de grandes gestas, con Paco López como protagonista principal. Sin embargo esto no ha acabado. La temporada sigue, aunque el objetivo se haya alcanzado. No es lo mismo, sobre todo a efectos económicos, terminar 17º que 12º. Pero los jugadores son humanos y, como cualquiera, corren el peligro de deshincharse tras alcanzar la meta. Descompresión se llama. A estas alturas, con la sensación del deber cumplido, es fácil despistarse con cuestiones ajenas al fútbol, a pesar de que todavía quedan seis puntos en juego tras lo de anoche en Butarque. También el club puede estar contribuyendo a desviar la atención. Sin pretenderlo. En el aire flota la marcha de Carmelo, la renovación de SanPacoli, el futuro individual de cada jugador o el debut de Fahad atendiendo al apartado de peticiones del oyente. Motivos suficientes para que la plantilla ande distraída, se deje llevar por la inercia y no esté a lo que realmente tiene que estar. «La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más», apuntaba el científico Jonas Salk. Así debe ser en las próximas dos semanas. La Liga continúa y hay que poner la guinda a la temporada huyendo de conformismos empobrecedores.

El próximo domingo el club granota tiene la oportunidad histórica de evitar que el Barça obtenga la hazaña de ser el primer equipo en la historia de la Liga moderna invicto en toda la temporada. Sucedería como con el Sevilla de Bertoni que venció a una imbatida Real Sociedad de Arconada en la penúltima jornada de la 79-80. Cuarenta años después aún es recordado. En realidad lo de derrotar a los culés no es nada personal, por muy saturados que todos estemos del Barcelona y del Madrid. Solo ganas de seguir haciendo machadas, enorgullecernos de nuestro equipo y pasar a la historia. Por prestigio. Sin acritud. Nada de pactos de caballeros tan propios por estos lares. «A nosotros nos da igual ganar y ellos nos deberían un favor para el futuro si no les apretamos», razonan los cutre-calculadores sugiriendo un honroso empate. Nada de componendas. A tumba abierta a por el triunfo. Con tensión competitiva. Sin nada que perder. Al contrario. En realidad hay mucho en juego. Una victoria agrandaría el carácter heroico que se le ha puesto a este Levante. Los jugadores pueden pasar a los anales del mundo del fútbol como los que lograron acabar con la imbatibilidad en Liga del todopoderoso Barça de Messi e Iniesta. Gran gesta. O no.