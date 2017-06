GRACIAS, SAN EMETERIO Su demostración portentosa en la semifinal contra el Baskonia me recompensa tanto como ganar un título FERNANDO MIÑANA Domingo, 11 junio 2017, 13:33

He visto a Coterón, a Branson, a Tanoka, a Rodilla, a Hopkins, a Oberto, a Rigaudeau, a Nielsen, a Doellman a Rafa Martínez y a tantas y a tantas otras leyendas del Valencia Basket, antes Pamesa, que a los viejos nos sigue gustando llamarle Pamesa. He visto gestas y proezas. He visto jugadores que han grabado el escudo del club en su corazón. He visto cientos de partidos. Y días atrás vi la semifinal contra el Baskonia y, claro, la exhibición portentosa de Fernando San Emeterio. Me quedé con la boca abierta y, aunque sabía que el viernes se iba a intercalar el primer partido de la final, me prometí que hoy la cantina era para el alero cántabro. Porque tamaña demostración se merece una y cien páginas.

La cultura deportiva de este país, mil veces lo he escrito, solo conoce una medida para valorar a un deportista o a un equipo: los títulos y las medallas. Y yo digo, ¿habrá hecho un mal Roland Garros Rafa Nadal si hoy pierde contra Wawrinka? ¿Era una bazofia la carrera de Sergio García antes de su chaqueta verde? ¿Fracasó Fernando Alonso en su debut en Indianápolis? No y mil veces no.

El camino, insisto a quien me escucha, puede ser tan hermoso como ganar una final. Por eso ya hace semanas que tengo la calificación para Pedro Martínez: sobresaliente. Me da igual que caiga en las tres finales: prefiero quedarme con el recorrido hasta esos tres desenlaces.

Y por eso, aunque pueda desear más, pegar un polvo más, yo ya podría encenderme un cigarrillo y saborear la faena. Porque los play-off, la 'post-season' que dicen los estadounidenses, ya me ha entregado uno de los mayores obsequios que he recibido en 30 años como seguidor de este equipo: la actuación mayestática de San Emeterio, a quien, desde mi perfil como hincha sosegado y silencioso, necesito darle las gracias porque fue algo realmente hermoso. Que el santanderino liderara al Valencia Basket hasta la final en cuatro partidos soberbios merece toda mi admiración.

Pero además ese liderazgo llegó en un momento complejo, con la ausencia de Van Rossom, el metrónomo de este conjunto, y la caída de Guillem Vives. Con un Dubljevic que no siempre hace tanto como dicen que hace. Con la desaparición, por una espalda maltrecha, de Rafa Martínez. Y lo hizo, la mitad de su obra, en una cancha donde tenía ganas de recordarles quién era. Porque él no es un cualquiera en Vitoria, ni mucho menos, 'San Eme' les dio el título de Liga en 2010 con un 2+1 inolvidable, histórico.

Su biografía, además, es enriquecedora. La suya es la historia de un chiquillo que tenía una canasta en su habitación y que bajaba al río a por piedras para sujetarla. Ahí jugaba con su padre, siempre protector, que le animó a jugar en los Maristas de Santander y luego en el CB Valladolid. Y aquel niño grandullón comenzó a despuntar con 12 años en un Campeonato de España de minibasket en el que condujo a Castilla y León hasta las semifinales, suficiente para llevarse el MVP y un ordenador IBM que costaba, hace ya dos décadas, medio millón de pesetas.

Aquel torneo fue como el aullido de una sirena en el oído de los cazatalentos y el Barcelona le tentó. Pero aquel padre racional contestó que no. El doctor San Emeterio consideró que su hijo tenía que seguir creciendo en casa. Y allí siguió jugando y despuntando en Valladolid, donde algún listillo creyó que su virtud no era un talento natural para el baloncesto sino una estatura considerable porque, en realidad, el chaval no era rápido, no era atlético y no tenía el tobillo de Dominique Wilkins.

Pero sí tenía talento, sí. Y llegó a la cima del Fórum Filátelico hasta que quebró. Y de ahí dio al salto al millonario Akasvayu Girona hasta que el ladrillo se quebró en España. Y entonces recaló en Vitoria después de una carambola cuando ya buscaba piso en Sevilla. Y en aquella ciudad ecológica vivió siete grandes temporadas que le convirtieron en un primer referente de la Liga ACB. Le abrió también las puertas de la selección, con la que ha sido subcampeón olímpico y campeón de Europa.

Hasta que, de manera inesperada, se encontró abierta la puerta del Buesa Arena y emprendió al camino a Valencia para asumir el reto, ahora ya olvidado, de tapar el enorme hueco que dejaba Pau Ribas. Ya nadie añora al barcelonista. Y San Emeterio, el Santo, como le llaman en la tele, premió esa fidelidad con una semifinal que emocionó a todo el mundo. Por eso, gracias, San Emeterio, en Valencia ya eres inmortal.