Gracias al Rey y a las banderas Si no fuera por ellos, Sánchez aún estaría hablando de la España plurinacional y Rajoy dando más plazos a Puigdemont CURRI VALENZUELA Martes, 24 octubre 2017, 10:49

Gracias al Rey y a las miles y miles de banderas colgadas de los balcones de muchos lugares de España, quienes nos gobiernan han dado al fin el paso de aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat y el Parlament para que Cataluña recupere la normalidad democrática. Gracias al Rey y a las banderas va a ser imposible que Rajoy y Sánchez acepten cualquier apaño de última hora para que Puigdemont convoque sus elecciones autonómicas y se vaya de rositas después de haber desafiado gravemente la legalidad que prometió defender.

Si no hubiera sido por lo uno y por lo otro, probablemente Rajoy estaría aún dudando qué medida adoptar para poner fin al escándalo de una comunidad autónoma sublevada. La adopción del artículo 155, que provocará un conflicto de futuro incierto, va en contra de la manera de ser y pensar del presidente del Gobierno, cuyas mejores virtudes -saber resistir y mantenerse sereno en situaciones de crisis- son seguramente muy buenas para dirigir a un país en épocas de tranquilidad, pero inadecuadas para momentos de grandes convulsiones.

Todas las razones esgrimidas por el Gobierno en los últimos días para justificar la proclamación del 155 son tan válidas ahora como lo hubieran sido el 20 de septiembre, cuando el Parlament aprobó el referéndum que ya se sabía ilegal y la ley de desconexión que marcaba los pasos hacia la independencia. Pero entonces Rajoy mantenía la esperanza, no se sabe si por información errónea o pereza, de que los dirigentes de esa comunidad entraran en razón y acataran la sentencia del Constitucional que prohibió colocar urnas.

Durante casi dos meses Rajoy dio largas. Para no provocar a los independentistas, decía el PP que prohibió a sus militantes acudir a las primeras manifestaciones contra la insurrección. Por no aceptar la realidad, el Gobierno incluso mantuvo que el 1-0 no se había celebrado el referéndum que los españoles vimos por televisión. Incluso después Rajoy continuó dando largas al momento, que ya le recomendaban varios de sus ministros, de pegar el inevitable puñetazo en la mesa.

Fue el Rey, en su discurso, el que proclamó la necesidad de parar a quienes pretendían romper la unidad de España y a continuación la gente la que se echó a la calle a manifestarse, incluso a base de perder el miedo a congregarse en el centro de Barcelona para declararse españoles. Fueron las miles y miles de banderas que miles y miles de ciudadanos se compraron a tres euros en el chino del barrio. Fueron las encuestas que de pronto asustaron al PP con un bajón de votos porque la gente no entendía su pereza. Fue finalmente otra vez el Rey quien tuvo que dar el jueves pasado el aldabonazo final urgiendo a actuar contra «el inaceptable intento de secesión». De no haber sido por ellos, Sánchez todavía estaría hablando de la España plurinacional para no enfrentarse al PSC y Rajoy andaría dando más plazos a Puigdemont para no meterse en líos.