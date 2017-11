El pan gourmet

Hace poco cerró uno de los hornos más emblemáticos de mi barrio. Era un horno pequeño y cálido, donde te preguntaban por la familia, por el trabajo y por los amigos, algunos de los cuales también eran los suyos. Cerró, lo que pasa, por jubilación y porque los hijos quieren dedicarse a otra cosa. La vida de un horno artesanal no es la de una franquicia de supermercado. Allí hay que levantarse de noche y sacrificar los domingos, puentes y fiestas de guardar. Pero ese esfuerzo ofrecía un pan casero, esponjoso y tierno; de los que se pueden guardar, congelar y comer días más tarde sin que se queme en la tostadora ni se separe la corteza de la miga ni se vuelva chicle o haya que poner media botella de aceite para combatir el bocado reseco. Un pan de verdad. De los de antes.

Me llevé un enorme disgusto cuando lo supe porque los vacíos que dejan los hornos tradicionales se amortizan, no se sustituyen. Se llenan, en todo caso, por masas precocinadas que parecen una triste imitación de los panes de siempre. Y sé que por mucho que la dieta me restrinja el consumo de pan, nunca podré reponerme del cierre de un horno de este tipo. Me ocurrió con el que conocí desde pequeña y ando desde entonces, como alma en pena, ansiando encontrar el sabor de aquel pan en todos los que he comido luego.

Por eso me emociona saber que seis panaderías de la Comunidad Valenciana -cuatro de ellas, en la capital-, han entrado a formar parte de la 'Ruta española del Buen Pan 2017'. Efectivamente alguno de ellos me queda cerca y sé de su capacidad de ofrecer sabores y horneados de nuestros abuelos. Lo que me llama la atención es nuestra relación con el pan después de estos años de alejamiento.

Los hornos de siempre cierran porque es difícil competir cuando uno de sus panes vale 80 céntimos y hay quienes venden algo aproximado por la mitad. Es cierto que no tienen nada que ver pero cuando la crisis aprieta saboreamos el chopped como si fuera un 5 jotas. ¡A ver! Con el pan hemos visto también el usar y tirar de los años de bonanza. ¿Quién, como nuestros ancestros, guarda el pan duro y lo ralla habiendo, en el súper, paquetes de pan rallado incluso con sabor a ajo y perejil? ¿Quién lo fríe y lo gasta en el gazpacho cuando venden tostones perfectos e iguales en la tienda? Es el reciclaje que ya practicaban los abuelos por imperativo histórico. Sin embargo, nosotros volvemos ahora al pan gourmet que nos venden con el aliciente de usar 'masa madre' -a un precio que ya hubieran querido los hornos artesanos cerrados- y a la reutilización de las sobras que aprendemos en los suplementos más 'in' porque somos muy 'cool'. Después de rechazar durante años lo que nos parecían prácticas ancladas en el pasado, las recuperamos ahora con marca de calidad y una vinculación estúpida al estilo de moda. Perdemos una riqueza convirtiéndola en low cost y luego presumimos de saber recuperarla a un precio desorbitado.