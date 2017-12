Comprendo perfectamente que cualquier lector, al leer el título de este artículo, haya podido colegir que un servidor ha terminado sucumbiendo a la tentación de escribir sobre sí mismo cayendo de hoz y coz en un ejercicio de egocentrismo poco justificable pero... no se trata de eso. El título tiene que ver con el sorteo que mañana paralizará medio país con toda la atención puesta en los Niños de San Ildefonso y la mirada fija en un pedacito de papel que pueda cambiarnos la vida o, cuanto menos, pueda aflojar el nudo que a todos nos aprieta la garganta de una u otra manera. También habrá quien, sintiendo los colores del Valencia, al leer las informaciones que se firman en París , y el Valencia desmiente, pueda pensar que el sorteo de la Lotería se ha adelantado un par de días para que el valencianismo se vea premiado con el fichaje de Gonçalo Guedes y... no le faltará razón al pensarlo porque a la vista de su calidad, de su rendimiento, de su integración en el Valencia en tiempo récord y del margen de crecimiento que en él se aventura por su insultante juventud, incorporar a la 'nómina estable' del Valencia al joven portugués posiblemente sea lo más parecido al Gordo de Navidad. También habrá quien piense que el Gordo le ha tenido que tocar de manera anticipada al propio club porque, por muy buen precio que sea -que lo es-, los treinta y cinco millones que publica L'equipe, sigue siendo una cantidad estratosférica que difícilmente encaja en la economía de una sociedad que debe hacer frente a innumerables pagos a final de temporada, que debe ingresar cuarenta y ocho millones en venta de futbolistas para 'empatar' el presupuesto y que, además, pretende también hacerse con los servicios de Kondogbia. Vaya por delante, ya que cuando desde esta columna se ha ejercido la crítica se ha hecho con la acidez y libertad de quien firma, que si la operación responde a un ejercicio de ingeniería financiera con la figura de Peter Lim entre bambalinas en beneficio del Valencia CF no duelen prendas -faltaría más- en ovacionar a quien haya sacado el dinero de la chistera y a quien haya sabido aprovechar la circunstancia del PSG y su necesidad de adelgazar un vestuario multimillonario para entrar en la faja del Fair Play Financiero. Guedes , junto con Carlos Soler y el mentado Kondogbia, es una de las mejores cosas que le ha sucedido al valencianismo en los últimos tiempos y, obviamente, de confirmarse el traspaso que el VCF desmiente de momento, estaríamos ante un fichaje descomunal y a nadie le hubiese extrañado que una vez finalizado su préstamo el club parisino, ante la imposibilidad de integrarlo en su constelación privada, lo hubiera vendido a un precio muy superior a los treinta y cinco millones. Por eso, todas las 'manos' que pudieran intervenir para empujar en favor del trato, aunque evidencien que en este club la mano izquierda nunca sabe lo que hace la derecha, son manos que un servidor , Gordo y crítico cuando honestamente entiende que debe serlo, quisiera estrechar como sincera muestra de felicitación. Viva el Gordo de la Lotería y... Feliz Navidad.