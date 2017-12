Me desnudo sólo si el guión lo exige» fue la inmortal sentencia esgrimida por algunas de nuestras actrices de la Transición para lucir el palmito bajo la ducha en aquellos bodrios, hoy entrañables, que devastaban el paladar de los cinéfilos que se atrevían con aquel cine español. El guión, naturalmente, siempre exigía un chute destapista pues tras la férrea censura se imponía el fuera ropa como imán para la taquilla. La frase era una excusa. Algo había que decir.

Ahora la muletilla que sujeta la coartada suena menos divertida y, desde luego, más pomposa. «El gobierno ha dado un golpe de estado» es la justificación empleada por los independentistas para denunciar el artículo 155, versión suave, que les han aplicado ante sus repetidos atropellos. Ángel María Villar, para explicar su caída al frente de la todopoderosa mandanga futbolera española, también afirma haber sufrido un golpe de estado por parte del gobierno. Muchos golpes en tan poco tiempo, me temo. Golpe o asonada fue el tejerazo, lo de ahora se nos antojan meras bagatelas. Pero, de nuevo, algo hay que decir. Si seguimos por esta senda, cuando a finales de enero no alcanzamos el fin de mes, apuntaremos rebeldes que esto no se debe a nuestra vertiente manirrota-navideña, sino a un siniestro golpe de estado gubernamental. Villar, en su bronca rueda de prensa, aprovechó para desgranar las pésimas condiciones del trullo. El marqués de Sade encerrado en la Bastilla no se mostró tan quejoso y encima nos legó varios novelones escribiendo a escondidas. Comentó Villar que lo de hacer las «nesecidades» (así lo pronunció, «nesecidades») con el compañero de chabolo sin la intimidad que requiere ese trance, supone rebajar la dignidad de la persona. En esto le concedemos la razón: efectuar las «nesecidades» frente al prójimo es una putada.