La goleada la propició Gonzalo Guedes

Y acabó el derbi valenciano con tablas en el marcador. Un derbi que dio para mucho durante los días precedentes a su celebración, y para algunas reflexiones más después de ella. Pero ya no se ha podido ir más allá, el siguiente partido de Liga, ante el Málaga se disputaba tan solo setenta y dos horas después del partido que se jugó en el Ciutat de Valencia. Era rival propicio, en lo más hondo de la clasificación, con graves problemas para lograr no sólo la victoria, también incluso para poder puntuar, con una evidentísima falta de gol. El caso Míchel en Málaga es uno de esos ejemplos que manifiestan claramente que el fútbol es y se decide por el valor y capacidad de rendimiento de los jugadores. Es cierto que el reconocimiento al entrenador debe ser altísimo cuando consigue sacar mucho de lo que tiene, pero en el caso Míchel se manifiesta claramente como ha afectado a su gestión el cambio de numerosos efectivos del equipo, vitales la temporada pasada, y que ya no están ahora. El Málaga cuajó uno de los finales de liga más llamativos de los últimos años. Presión, intensidad, velocidad, ritmo y profundidad ofensiva caracterizaron su juego. El propio Valencia lo sufrió en sus carnes. Pero se fueron Fornals y Camacho, y de los que llegaron, algunos fueron recomendados por algún influyente amigo del jeque. Tampoco me olvido, no, de la llegada de Adrián, el hijo de Míchel, lo que considero, por mi propia experiencia, un error por parte del entrenador. En definitiva, mismo entrenador, misma filosofía, mismos entrenamientos, misma táctica, misma capacidad de transmisión, pero peores jugadores. Mal comienzo que espero redireccionen. Málaga es una ciudad y un club que merecen estar siempre ahí. Y en cuanto al Valencia, posibilidad de rotaciones, jugadores que podían entran y otros que podían salir, afrontando lo que necesariamente debía ser una victoria que afianzase y confirmase los buenos resultados de las cuatro primeras jornadas. Y en cuanto a mi exigencia, la obligación que tenían de mostrar mucho más, cuando no se trata de defender, algo que en Mestalla y ante el Málaga debía suceder. Mucho más a nivel de posesión, profundidad, creación de oportunidades y finalización. Vamos, lo que es atacar y definir. Marcelino optó por hacer algunos cambios. Paulista volvió al eje de la zaga, y Guedes y Zaza partieron como titulares tras su suplencia en el Ciutat. Y probablemente fueron estos dos últimos los que rompieron el encuentro a favor de los valencianistas tras el descanso. En la primera mitad, tan solo Carlos Soler pareció tener claro cómo atacar y dar sensación de peligro. Una primera parte en la que el Málaga no mereció ir perdiendo al descanso. Pero los partidos son de más de noventa minutos, y en la segunda parte vivimos el aplastamiento por parte local aprovechando a las mil maravillas las facilidades dadas. Pareció el momento de Zaza, pero para mí, el jugador que encontró los espacios entre líneas y propició la goleada fue Guedes. Se divirtieron y nos divirtieron. Victoria contundente Seguimos por el buen camino.