Sánchez llega al gobierno con una voluntad clara de diálogo con el soberanismo para intentar apaciguar en primer término y encarrilar más tarde el conflicto catalán. Muchos hemos manifestado que la llegada de un joven socialista a la Moncloa y la decisión de Torra de presentar un gobierno viable y hacer posible por tanto el fin de la intervención realizada al amparo del art. 155 son factores que configuran una oportunidad favorable que debería facilitar un desenlace positivo y favorable al contencioso. Por más que no debamos engañarnos sobre el alcance de cualquier hipotética solución: el soberanismo es insaciable, por lo que nunca dejará de reivindicar la independencia.

Dicho esto, es preciso analizar las condiciones de partida. Sánchez desea como es lógico encontrar una solución, que además podría ser compleja, de tipo federal o cuasi confederal, algo que Rajoy no estaba siquiera dispuesto a explora. Pero Sánchez ha sido también muy expresivo en su apoyo al Gobierno de Rajoy al aplicar el artículo 155, en su condena al 1-O y en sus críticas a las actitudes antiespañolas, xenófobas y supremacistas que ha lucido Quim Torra. Quiere decirse, en fin, que las posiciones de partida son distantes y que, aunque el interlocutor del Estado tenga un talante abierto, la negociación no será fácil.

Torra, por su parte, ha aceptado el apoyo a la moción de censura y ha hecho el gesto de renunciar al rescate de los consejeros que dejaron de serlo al aplicarse el 155. Asimismo, el president ha adoptado posturas incompatibles con la normalización real -su supeditación e Puigdemont, que juega un papel meramente simbólico en todo esto- o la exibición en el balcón de la Generalitat de in inaceptable cartel en que defiende a los «presos políticos» y a los «exiliados». Además, Torra insiste en que es el gestor del legado del 1-O, del que habría recibido un «mandato republicano», y conmina a Sánchez a emprender un diálogo «de gobierno a gobierno». No hace falta un gran acopio de malicia para entender que esta última propuesta significa que Torra aspira a una bilateralidad simétrica, a una negociación entre dos 'entes soberanos'. Y eso o va a poder ser. El cambio de la negociación que pueden/deben emprender ambos actores es muy amplio, e incluye desde la reforma constitucional para reacomodar en un evolucionado Estado federal, cuasi-federal o cuasi-confederal hasta una nueva reforma estatutaria. Conviene recordar que la anterior reforma del Estatuto de 2006 fracasó por la sencilla razón de que Maragall quiso realmente llevar a cabo una reforma constitucional por aquel procedimiento, que acabó siendo inaceptable para el Tribunal Constitucional. Conviene no incurrir, pues, en un nuevo error, si de verdad se quiere avanzar en la definición del Estado compuesto de forma que satisfaga a una mayoría muy cualificada de catalanes y de los ciudadanos de todo el Estado.