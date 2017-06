EL GIRONA Y LA ESTUPIDEZ

Pedro Sánchez protagonizó un sonado acto electoral mucho antes de ser defenestrado en el famoso comité federal. Fue aquel mitin en que salió a un escenario presidido por una gigantesca bandera de España, la constitucional claro está, roja y gualda. No es normal, o no era normal, que el PSOE, el partido que durante más años ha gobernado en España desde la restauración democrática exhibiera de ese modo una bandera... de España. Por increíble que resulte. Tampoco parece que vaya a hacer fortuna esta efímera moda 'españolista'. De vuelta a la secretaría general de los socialistas, Pedro Sánchez ha adoptado un nuevo perfil, más de izquierdas, menos centrado, y no duda de levantar el puño para entonar 'La Internacional', como si estuviéramos en los primeros años de la Transición. Tanto el día del tormentoso comité federal como durante la noche electoral en que derrotó a Susana Díaz y a Patxi López, en el exterior de la calle Ferraz -sede del partido en Madrid- pudo verse alguna bandera republicana. La defensa de un símbolo que es de todos no puede quedar en manos de un único partido, en nuestro caso el PP, como si el españolismo, el patriotismo exento de cualquier atisbo de xenofobia y de racismo, fuera competencia exclusiva de las formaciones de centro-derecha. Un error. Tanto como identificar a la Selección española con el Real Madrid y a partir de dicha perversión político-deportiva pitar a Piqué porque acostumbra a ser el azote de los madridistas. Un poquito de por favor, señores, disfruten de sus éxitos, de sus títulos, y dejen que la Selección siga siendo de todos, por encima de los colores de cada uno. Pero es que no es fácil ser coherente, la cabra tira al monte, la tentación de pasar factura es demasiado grande, debieron de pensar los murcianos-madridistas que la tomaron con el central del Barça. Coherencia, qué complicado. 'Conexión, relación de unas cosas con otras', dice el diccionario. Veo una imagen de la celebración del ascenso del Girona a primera división, la euforia de los jugadores, del entrenador, de los directivos, de los aficionados, abrazos, risas, llantos, y al fondo una estelada, la bandera independentista catalana. No lo entiendo, están celebrando que suben a la máxima categoría de la Liga española y al mismo tiempo lo hacen mostrando una enseña que es el símbolo de los que quieren irse de esa misma España, constituirse en Estado, en una república. Vivimos en la etapa de nuestra historia con un menor número de analfabetos, todo el mundo ha ido al colegio, cualquiera tiene acceso a toda la información al minuto, transmitimos cada día por nuestros móviles más datos de los que manejaba un hombre de la antigüedad en toda su vida, pero desgraciadamente hay que concluir que el mal de nuestro tiempo es la estupidez.