Aquel gesto de mal presagio Cuando Rajoy ganó por mayoría absoluta en 2011, su mujer, Elvira Fernández, parecía decirle: la que te viene encima VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 2 junio 2018, 10:03

Tenemos muy viva aquella imagen, porque resultó llamativa. Cuando Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta las elecciones de 2011, aquel 20 de noviembre, a eso de las 11 y pico de la noche, con el escrutinio prácticamente acabado, que ratificaba claramente la victoria del PP, los dirigentes del partido salieron al balcón de su sede central, en la calle Génova de Madrid, a festejar el triunfo, como es clásico que hagan en estas ocasiones los vencedores.

En aquel clima de exultante alegría, junto a Mariano Rajoy estaba su esposa, Elvira Fernández, quien no parecía mostrar exactamente el mismo tono triunfal que allí imperaba. ¿Acaso es que no estaba contenta? Por supuesto que sí, como no cabía de otra manera; habían ganado, su marido iba a ser presidente del Gobierno, pero se le notaba, en medio de su discreta sonrisa, apenas esbozada, un leve poso de resignada tristeza, como si no las tuviera todas consigo.

Su marido, el hombre que abrazaba, demostrando su total apoyo, había vencido, tras dos derrotas electorales anteriores frente al PSOE. A la tercera fue la vencida, y con un margen holgado. Quien iba a encabezar el nuevo Gobierno contaba con 186 escaños en el Congreso de los Diputados, la segunda victoria electoral más destacada, tras la de los socialistas en 1982. ¿Cómo no estar eufóricos? Pues natural, y así se expresaban en el PP, incluido Mariano Rajoy, aunque sin salirse de sus acostumbrados cauces de mesura. Y su mujer, 'Viri', a su lado; se dieron un beso, o varios, como es normal, pero al volver los rostros a las cámaras que retransmitían en directo, a ella se le notaba cierto gesto apagado, como si le estuviera diciendo a Mariano: «sí, estoy muy contenta, y más con lo que tú lo estás, pero, madre mía, la que ahora se nos vendrá encima en la Moncloa; a tí sobre todo, con lo canalla que puede resultar esto de la política».

En el ambiente estaba la dura crisis económica, la amenaza de intervención europea..., como luego se vio en los duros meses que siguieron, ratificando los temores que parecían intuirse con aquel gesto contenido en la noche del triunfo electoral.

Visto el desenlace final, recordamos con toda viveza aquel rictus de Elvira Fernández que parecía premonitorio, de mal presagio. La política es así de ingrata, y de imprevisible. El mismo presidente que se vanagloriaba pocos días atrás de haber conseguido la difícil aprobación de los presupuestos, lo que le daría estabilidad gubernamental quizá hasta el final de la legislatura, se ha visto desplazado del cargo con el concurso de los votos de quienes fechas antes se los dieron para poder alcanzar la mayoría necesaria, a cambio de conseguir cesiones importantes. Y los mismos que rechazaron esos presupuestos los han asumido para lograr iguales apoyos y sin hacer ascos. La sorprendente detención de Zaplana, la sentencia Gürtel, también la falta de reacción...; de repente, a Rajoy le cayó encima la intemerata. La política es así.