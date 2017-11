Ahir, en el magnífic marc de l'Edifici del Rellonge del Port de Valéncia, junt a la mar Mediterrànea que ha segut el motiu d'inspiració dels nostres més grans pintors, poetes i escritors, se celebrà l'acte de la Gentilea Floral que marca el final del regnat de la Regina dels Jocs Florals. Els poetes en Llengua Valenciana exaltaren, una vegada més, la bellea, la galania, la simpatia i l'irresistible personalitat de Noelia Durbán Martín, la Regina que ha presidit durant est any tots els actes celebrats per Lo Rat Penat. I fon una despedida especial perque Noelia convidà a participar a totes les Regines des de la celebració del centenari que fon en 1983, és dir, des de la CI a la CXXXIV.

El seu regnat, una vegada més, nos ha permés recordar lo que signifiquen els Jocs Florals, el testimoni viu d'una Renaixença que feu de la defensa per Valéncia, per la llengua valenciana, per la seua història i per la seua cultura, la seua raó de ser.

En l'acte se presentà el llibre 'Lo Rat Penat i els Jocs Florals. Testimoni permanent de la Renaixença' del professor Fernando Millán, un magnífic ensaig que recorda l'història dels hòmens i de les dònes que a través de generacions han mantés viva la presència de Lo Rat Penat en la societat valenciana.

Un llibre que parla de sacrificis, de victòries i de moments trists, pero en el que sobreix sempre la voluntat del poble que més allà de penúries, guerres i calamitats ha mantés sempre viu l'amor per la Pàtria Valenciana.

Hui, quan l'odi del catalanisme cap a tot lo que significa valencianitat se fa més evident, els Jocs Florals, l'amor cap a la bellea i cap a la llibertat de tots els hòmens i dònes se fa més present la voluntat del poble que contesta als intents de fer desaparéixer la nostra identitat, en una batalla poètica que reafirma la nostra personalitat.

Per Valéncia, Castelló i Alcant.