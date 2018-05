Gente que ve a los demás El ser humano siempre consigue sorprendernos. Por ejemplo: los que quieren ver grabar un programa de TV PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 27 mayo 2018, 09:32

Alguna vez he traído a esta sección ese raro especimen humano que un día laborable a las 9 de la mañana espera a las puertas de un juzgado o de la Audiencia Nacional a que entre un dirigente político (habitualmente del PP), citado a esa hora a declarar, para gritarle «¡sinvergüenza!» (insulto muy socorrido aunque carente de originalidad), «¡ladrón!», «¡chorizo!», y a continuación marcharse a su casa (supongo) a seguir con su vida (si es que la tienen). O los que se agolpan ante la Comandancia de la Guardia Civil de un pueblo en el que se ha producido un crimen aguardando a que los agentes lleguen con el sospechoso para recibirlo con todo tipo de improperios y amenazas. Las preguntas que me asaltan son siempre las mismas, ¿qué hacen ahí a esa hora?, ¿en qué trabajan?, ¿tanto paro hay en España, tanto pensionista?, ¿les paga alguien por hacer eso o es gratis? Una tercera variedad que me resulta digna de estudio es la del aficionado que acude a recibir a su equipo de madrugada al aeropuerto, en plan acabamos de superar los octavos de final de la Europa League, pedazo de gesta, y ahí te ves a tres fulanos a las cuatro y cuarto de la madrugada viendo pasar a unos futbolistas procedentes de Estambul con caras de dormidos (lógico) y que no les hacen ni caso. ¿No deberían estar en sus casas durmiendo, estudiando o leyendo? Pero hoy traigo ante ustedes una nueva variedad de estas personas que ven a los demás. Se trata del espectador de programas televisivos que acude al estudio a ver su grabación. Me percaté de ellos no precisamente en una de las producciones que usan de este tipo de figurantes sino en el reciente festival de Eurovisión, en Lisboa, cuando caí en la cuenta de que había seguidores de cada país, portando sus respectivas banderas. ¿Serán portugueses a los que habrá pagado la organización para que den ambiente o realmente son nacionales de España, Francia, Italia y hasta Ucrania que se van de viaje a animar a sus representantes en la decadente gala? Y si es así, ¿qué tipo de persona, de ser humano dotado (se supone) de razón es el que llega un día y le dice a su pareja (ahora hay que hablar siempre de parejas, por si acaso) «cariño, he pensado que nos vayamos de viaje a Lisboa a ver cantar a Alfred y Amaia, que me hace mucha ilusión». ¿Mucha ilusión? A mí me pagan, pero bien pagado, y no voy. Es decir, voy a Lisboa, por supuesto, aunque sólo sea por subirme en el tranvía de la línea 28, pero antes de quedarme al festival ingreso en Urgencias a que me saquen las muelas del juicio sin anestesia. Y sin embargo ahí están, de todas partes de Europa, felices, con sus banderas... ¿Quiénes son, de dónde salen, a qué se dedican? Algún día, mis nietos (si los tengo) me preguntarán, «y tú, abuelito, ¿qué hiciste en la vida?», a lo que yo les contestaré, «lo que me enseñaron de pequeñito, leer y escribir», pero estos intrépidos viajeros de Eurovisión... ¿qué responderán?