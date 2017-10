COSAS DE GENIOS

No creo que en el mundo del toro hubiera una sola persona que se creyera a pies juntillas, cuando Morante de la Puebla anunció que se retiraba de los toros, que iba a ser un retiro definitivo. Tampoco la decisión que tomó en pleno mes de agosto debió sorprenderles en exceso. Quienes se mueven en los entrebastidores del toreo conocen la compleja personalidad del torero de La Puebla, más próxima a la de los genios que lo llegan a ser por atesorar una personalidad fuera de lo común, como es el caso, que a la de quienes sustentan su fama en un quehacer técnicamente perfecto pero carente de esa necesaria inspiración que se presenta de improviso y que acaba conmoviendo el alma de quienes la observan. Morante, por mor de las políticas empresariales esencialmente, había entrado en una dinámica muy a contra estilo de su toreo y de su personalidad. En su momento no se entendió que cambiara a Curro Vázquez, un apoderado que ponía toda su sabiduría, que es mucha, al servicio de la peculiar personalidad del torero de La Puebla, para ingresar en un holding cuyo objetivo primordial es, como toda empresa que se precie, la rentabilidad. Evidentemente, la fórmula no podía eternizarse. Los toreros, casi todos, siempre hay excepciones como la de nuestro Enrique Ponce, han necesitado pausas que alimenten su alma torera, y si nos referimos a los de corte artístico, como es el caso, esa premisa se acentúa. Estos días llegó, primero el rumor, y luego la confirmación de que el genial Morante de la Puebla, anunciaba su vuelta a los ruedos. Pero que además lo hacía de la mano del carismático y también genial Manolo Lozano. Esperado, el regreso, pero sorprendente la elección de su nuevo mentor. Manolo Lozano, a sus 87 años, estaba disfrutando de un retiro dorado. Entonces, ¿por qué atiende la llamada del torero de La Puebla? La respuesta nos la da tremendamente ilusionado: «Es un genio y por tanto la perla que me faltaba para culminar mi camino como apoderado. Esta razón, y que no quiere prodigarse, son las claves que me han animado a atenderle». Cosas de genios.