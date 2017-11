«Saltarte lo que te aburra». Es el eslogan de un servidor de música por Internet que se anuncia estos días bajo el rótulo 'Propósitos 2018'. Su oferta incluye, pues, la opción de zapear entre canciones como un lujo por el que merece la pena pagar un poco más. No hay mejor forma de explicar uno de los rasgos que caracteriza a los jóvenes actuales y que, seguramente, se acentuará en el futuro: revela lo que constituye la generación 'a la carta'. Los jóvenes ya no ven la programación estándar de televisión en el momento en que los programadores han decidido emitirla, sino que escogen el programa o la serie que les gusta y la ven cuando les viene bien. Ya no escuchan tanto la radio fórmula musical que emite las canciones escogidas por la cadena sino sus propias listas de éxitos diseñadas a su gusto. Ni siquiera se sienten obligados a atender a lo que les rodea. Simplemente, si les aburre, sacan su móvil y se aíslan en su micromundo. Si la conversación no les interesa, optan por chatear con sus amigos; si la escena que tienen delante no les atrae, se meten en Youtube y ven los vídeos que prefieren o si se hartan de lo que están haciendo porque les obligan, las redes sociales les ofrecen un mundo lleno de contenidos curiosos, divertidos o simplemente entretenidos.

El smartphone nos ayuda a soportar mejor lo que nos aburre: una espera en la puerta del cine, una cola en el banco, una clase, una reunión y hasta los cortes de publicidad de un programa de televisión. El móvil nos salva del tedio.

Sin embargo, esa tendencia, que irá a más en los próximos años, plantea un problema en aquellos que no están formados para soportar la frustración. Una cosa es hacer más llevadera la espera en el centro de salud y otra, intentar driblar la propia vida con una pantalla. Lo malo no es la pantalla sino lo anterior: la incapacidad para vivir experiencias que no nos agradan. La vida no es a la carta. A veces toca aburrirse, sufrir, disgustarse o estar incómodo. No hay botón que cambie de canal. Pero esta generación a la que estamos acostumbrando a 'irse' si algo no les gusta no está preparada para la vida. No es extraño, pues, que algunos sean 'ninis' (ni trabajan ni estudian) porque tanto el trabajo como el estudio requieren esfuerzo, molestia y, a veces, frustración y superación. Superar es aprender del error y mejorar, no sortearlo. Tampoco es raro que algunos respondan al entorno -al profesor, como denuncia el sindicato ANPE con alarma; a los padres o a los compañeros- con presiones e incluso violencia. ¿Cómo es posible que no desaparezcan de su vista si todo lo que les incomoda lo hace con un simple clic? El sistema a la carta es un gran avance como personalización de contenidos de aprendizaje o de ocio pero es todo lo contrario cuando se convierte en la convicción de que el mundo puede ser a mi medida y si no me agrada solo tengo que cerrar esa pantalla y abrir otra.