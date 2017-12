El gato de Montesquieu

Soraya Sáenz de Santamaría (SSS) ha dicho 'fake' igual que un día Rajoy dijo bluf. Soraya no es Ángel María Villar. Aunque los dos hablaran ayer. Villar es más Puigdemont. Oiga, que yo soy el presidente. SSS había intentado arreglar lo del fin de semana, cuando mató al gato de Montesquieu. Soltó que gracias a Rajoy y al PP se había conseguido descabezar al independentismo, con sus líderes en la cárcel o en Bruselas. Ole. Ayer en el Senado dijo que el 155 había descabezado a la Generalitat. Que el procés era un fake. Que se había perdido la cabeza con el independentismo. Que no sé qué digo ya. Vale, sí pensamos en Villar cuando se hizo pública la carta de la FIFA advirtiendo de las injerencias gubernamentales. Amenazando a la Federación con que España podría no ir al Mundial de Rusia. Y Villar convoca una rueda de prensa para asegurar que él no ha sido. Lo de Soraya el fin de semana era hacerse la chula. Lo de Villar, al polígrafo.