Gaspara, Melchora y Baltasara

Ismael Merlo hizo de Bernarda Alba en el montaje vanguardista de Ángel Facio. Hoy es habitual ver a todos los personajes interpretados por hombres (Eusebio Poncela también va a hacerla en 'Esta no es la casa de Bernarda Alba'). Pero el drama lorquiano tiene poco sentido si las mujeres son hombres. Ahora son normales 'belenes inclusivos', adjetivo que me lleva a sacar la pistola que no gasto pero estoy pensando comprar. Hay figuras de Melchora, Gaspara y Baltasara. No sé si de niña Jesusa. Pero sí hay niño chino. Y Virgen María negra. Cuando mi hermana y yo hicimos la comunión en el colegio, mi madre llevó un disco de música luba (con su negrito en la portada) y a las monjas les dio un parraque. Como para llevarles a la Virgen pasada de color. Manuel Gutiérrez Aragón y Cela bromeaban cuando estaban adaptando el Quijote para TVE con proponerle el papel del hidalgo a Lola Gaos. Lo que antes era vanguardia o solaz, ahora es mamarrachismo.