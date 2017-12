Ganar y perder

Acostumbrados a perder, los valencianos recelamos de la posibilidad remota de que el destino nos pusiera un día en el brete de ganar. Forjados en las magulladuras de cuarenta años de espera del tren directo Valencia-Madrid, nos hicimos adultos reclamando el by-pass, la terminación de la N-III y el necesario Parque Central. ¿Cómo no hemos de recelar de un ministro que viene a Valencia dos veces al mes y se propone resolver la mayor parte de nuestros viejos crucigramas?

-¿Qué querrá ese muchacho, De la Serna? Mucho se deja ver por aquí... A saber.

La Valencia-caracol se refugia en la concha y deja caer señuelos de prudencia: no ha dicho nada del tramo Oliva-Denia... Esperemos a ver los presupuestos, a fin de cuentas todo son promesas. La herida valenciana es la de siempre. No queremos subvenciones, sino inversión en herramientas para trabajar. No nos gustan los regalos, sino la igualdad de oportunidades. Pero desconfiamos tanto, a fuerza de palos, que se nos hace imposible admitir que la historia nos podría cambiar.

Si no me equivoco, Valencia es una de las regiones que más empleo genera; pero al hecho le ponemos enseguida la etiqueta recelosa: sí, claro, pero es empleo temporal. Nos pasamos de un móvil a otro ese artículo de Enric Juliana, el que dice que desde octubre somos un espacio de oportunidades; pero una vez leído recelamos de su autor, porque el hombre, ya ves, nació en Badalona. Y así siempre y siempre, con la autoestima para el arrastre, aferrados a los cómodos modelos del perdedor.

Hoy, según tengo oído, hay elecciones en Cataluña. Y por encima de los asombros -candidatos que hacen declaraciones desde la cárcel, un expresidente en el exilio que aparece como un fantasma en televisión- es probable que mañana nos encontremos, junto a los décimos no premiados, la cantinela esperada de que Cataluña no tiene solución. Y no la tiene, desde hace un siglo sabemos que no la tiene; sabemos desde hace meses que volverá a salir un paisaje ingobernable porque los partidos constitucionales, como siempre desde Sagasta y Cánovas, no harán piña, no gobernarán juntos sin egoísmos ni fisuras. Si no saben hacerlo aquí, donde podrían haberse echado de encima el nacionalismo hace dos años ¿por qué lo van a hacer en Cataluña, donde el nacionalismo es el camino para la Tierra Prometida?

A lo mejor, sin embargo, hay un tipo que a fuerza de errores ha aprendido la lección. A lo mejor hay un presidente, Mariano Rajoy, dispuesto a asumir el batacazo que su partido se va a dar hoy en Cataluña y a proponer esa gran coalición, indispensable para reformar la Constitución. A lo mejor, incluso, es él quien ha caído en la cuenta de que no se puede dejar a Cataluña suelta en el bovalar, mientras las dos regiones fronterizas al Principado separatista, Aragón y Valencia, las tiene el Estado descuidadas, olvidadas y desatendidas desde hace unsiglo o más. Por eso, ya digo: lleve cuidado, señor Rajoy.