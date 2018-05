El «asesino de confianza de Pablo Escobar» ha elogiado las gambas del bar La frontera, en Carboneras. Su dueño, que también es concejal en el ayuntamiento del pueblo almeriense, retiró de su Facebook el vídeo, que había tenido mucho éxito. Creía que Popeye era un actor de 'Narcos'. El 11 de mayo, en el festival Primera Persona de Barcelona participará Sheela Birnstiel, ex secretaria personal de Bhagwan Shree Rajneesh (luego sería Osho). Las entradas se agotaron en cuanto se anunció su presencia. El personal la ha descubierto en el documental 'Wild Wild Country', que cuenta la locura de la comuna de Rajneesh establecida en Oregón en los 80. Estuvo 29 meses en prisión, pero no parecen suficientes para todas sus maldades. Me encanta Joan Collins, sobre todo si pienso en Alexis Carrington. Pero Sheela es de verdad, no ficción. Como 'Josu Ternera' y otros asesinos. Venga, banalicemos a Sheela. ¿Pero a ETA? En ello está ahora demasiada gente.