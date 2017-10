Futuro imperfecto

La frase de Luke Skywalker al ver por primera vez el Halcón Milenario fue: «¡Menudo montón de chatarra!». Con esta sentencia el protagonista de la saga 'Star Wars' verbalizó la idea de que el futuro, además de imperfecto como el pasado, puede ser cutre y precario. No todo será reluciente en los siglos venideros y más si los cimientos dependen de los actuales políticos (Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, etcétera). El presente demuestra, al menos, que no siempre nos gobiernan los mejores tanto si es por elección ciudadana (Donald Trump, en Estados Unidos) como si es por imposición (Kim Jong-un, en Corea del Norte). Por más que avance la tecnología, los humanos no tienen arreglo. No conviene pecar de apocalípticos porque «hay camino para la esperanza», según Adela Cortina. La filósofa sostiene que no es verdad que esté todo tan mal y que somos mejores de lo que parece que somos. Si lo afirma una sabia, nada que añadir salvo que lo demostremos entre todos.