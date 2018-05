Un futuro andaluz

La encuesta electoral que ha publicado LAS PROVINCIAS el pasado domingo sobre los comicios autonómicos, prefigura un empate a cuatro. Entre un PSPV en moderada alza, el PP en resignada baja y Ciudadanos bordeando el triunfo. La otra cuarta parte del pastel vendría de la suma de las formaciones que cobija la marca Compromís, así como de Podemos.

Estamos a un año de las elecciones, y a partir de ahora las encuestas tienen más enjundia y más capacidad premonitoria. Sobre todo, si confirman unas tendencias que vienen de lejos, lo que parece que está sucediendo. Y como no resulta muy realista imaginar un despegue deslumbrante de Compromís que palíe su paulatina pérdida de apoyo podemos ir calibrando, con todas las precauciones que sean procedentes, un escenario electoral en el que habría tres partidos con posibilidades de victoria: el PP, Ciudadanos y el PSPV. Tres partidos que, ahora mismo, todavía pueden aspirar a ganar, cada uno desde sus anhelos, programas y ambiciones. Porque ninguno de los tres está descolgado. Dentro de un año en la Comunidad Valenciana habrá un vencedor y será o bien Ximo Puig o bien Isabel Bonig o el candidato que proponga Ciudadanos. Naturalmente, así las cosas, Puig tiene una ventaja importante porque ya es el presidente de la Generalitat. Es un plus. Y, pese a gobernar en coalición, ha logrado transmitir una imagen más centrada e integradora que Compromís.

Estos datos tienen una gran trascendencia porque supondrían apear a Compromis del poder autonómico -al no parecer probable reeditar una mayoría absoluta con el PSPV, ni siquiera con un Podemos más protagonista-. Todo puede cambiar, obviamente, y va a cambiar aunque no sabemos cuánto. Matices, electoralismos y puñaladas nos aguardan en estos meses ya preelectorales. Pero si damos valor a la nueva impronta, podemos barruntar que Ciudadanos va a tener en su mano decidir quién va a gobernar la Generalitat Valenciana en el cuatrienio 2015-2019. Y también parece muy claro que el partido de Albert Rivera -que hasta podría ser el ganador en mayo que viene- apoyaría al 'otro' partido que sacara más votos. En ese caso, el político barcelonés podría reeditar un pacto a la andaluza, pero no bajo la forma de un simple apoyo parlamentario sino, casi obligatoriamente, de un gobierno de coalición con el PSPV. Porque los porcentajes serán muy ajustados, no como en Andalucía, donde existe una gran diferencia de votos entre socialistas y Ciudadanos.

La opción sureña es lo que esta encuesta parece anunciar. Pero ya sabemos que el PP es muy correoso, y que, aunque anegado en tristes noticias judiciales, tratará de llevarse el gato naranja al agua, como sucede en Madrid. En todo caso, gobierne Ciudadanos con el PP o con el PSPV la mayoría de los vecinos de esta región sentirán, previsiblemente, un reconfortante alivio si lo comparan con el mapa actual.