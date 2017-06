FÚTBOL DE ROTONDA

El túnel del tiempo' de Paco Lloret me obliga a bucear en el archivo gráfico de LAS PROVINCIAS. Reconozco que me encandilo, husmeando entre sobres para encontrar fotos de un periodismo en blanco y negro. De una época en la que el club y redactores formaban parte de una misma unidad. De un tiempo en el que las entidades deportivas no despejaban al patadón a periodistas y fotógrafos al epicentro de una rotonda o detrás de una barrera con guardia de seguridad. Tiempos modernos para pestes de nuevo cuño. Mi foto favorita es una de Mario Alberto Kempes tumbado boca arriba en la cama, en calzoncillos, con las plantas de los pies apoyados en la pared del cabezal y fumándose un Marlboro tan pancho. Si no me equivoco, es una imagen tomada en Rialp, cuando el Valencia no necesitaba ir de gira mundial para vender un producto que sólo resucitará el fútbol. Hoy sería impensable tomar esa foto. Sería motivo de excomunión. Es más, las concertinas se levantan para que el periodismo, altavoz del fútbol para que sus protagonistas ganen millones de euros, se quede mudo para gozo y satisfacción de aquellos que ya se han atrevido a dar el paso de blindar al club hasta de sus propios aficionados. Tengo a bien, por higiene mental, echarme una siestecita cada vez que después de comer echan por televisión esas imágenes del fútbol moderno, donde el pelo o el tatuaje de tal o cual jugador es más noticia que cualquier razón de peso. A mí todavía me encandila la barba de Castellanos, la primitiva imagen de Mesa o que la calvicie cum laude de Capó sea seña de identidad de un Sabadell que un día volvió a Primera. El Valencia, por ejemplo, se angustia porque la gente ha dejado de ir a Mestalla. Por el hecho de que el socio apuesta por sobremesa de paella dominguera antes que exhibir bufanda de aliento a su equipo. Hace mucho que el club decidió vallar Paterna para despersonalizar los entrenamientos. Tiempos de rondos fríos. Época en la que se graban a fuego carteles de prohibido el paso para no distraer la carrera continua de los jóvenes millonarios. El club se ha levantado del tropiezo con la urgencia de recuperar la identidad orillada a favor de la internacionalización, esa entelequia con la que aterrizó Peter Lim en Valencia sin caer en la cuenta de que en su país, Singapur, hasta su propia familia es del Manchester United por encima de todas las cosas. Tanto ha querido abarcar el magnate asiático que no se ha dado cuenta de que no ha ganado fuera y ha perdido a parte de los de casa. La época de Meriton se resume en un camino de ida y vuelta. Malas decisiones para rectificar de nuevo. La solución es fácil. Dejen que el Valencia fluya, que sea lo que siempre fue, y no jueguen a conservar los tics de nuevos ricos, esos que han llevado al club al fracaso.