Se podría decir que vengo de una familia no precisamente agraciada por la guerra y el franquismo. Víctimas poco ilustres, con esas ridículas detenciones familiares en cada una de las visitas del Caudillo a Valencia. Todo aquello generó una inconfundible alergia biográfica a la retórica y a los excesos en la política, sin rencores ni la exhibición exagerada de que València fue territorio derrotado y ocupado. Más allá de legitimidades históricas, hubo vencedores y vencidos en cualquier territorio, y en la misma calle. Claro está que hubo un franquismo valenciano, y claro está que una parte del valencianismo anterior a la guerra optó por la colaboración notoria con el Alzamiento. Ahí están los casos de Ignacio Villalonga, Joaquín Reig y tantos otros. Cuando ahora se esgrime el franquismo como hipérbole, el comodín de la historia para justificar actuaciones del presente, uno recuerda que también hubo una nutrida representación del catalanismo moderado de la Lliga que contribuyó a financiar el Alzamiento, en la consideración de que frente al caos, los paseos y las checas, aquello era un mal menor. Joan Ventosa, Ferran Valls, Francesc Cambó, Josep Pla, Bertran i Musitu, el fundador de la Lliga que creó junto al general Mola, el SIFNE, el Servicio de Información de la Frontera Norte de España. Hay un estupendo libro de Borja de Riquer, 'L'últim Cambó', que explica todos los pormenores de la peculiar relación de Cambó con la propaganda internacional del bando de Burgos. Hubo catalanes y valencianos de Burgos, y catalanes y valencianos víctimas o entre las líneas de la historia. La operación de generar un inmaculado territorio exhibido como víctima, olvida que en todas partes cocieron habas, y también existieron, como explicó Ignasi Riera en otro libro, 'Els catalans de Franco'. Hay que tener mucho cuidado en proclamar la inocencia. Mi mayoría de edad coincidió con la aprobación de la Constitución. Lo anterior era tiempo pretérito, banderas de nuestros padres que uno acogía a beneficio de inventario, procurando una memoria rigurosa que no emponzoñara nuestra mirada. Sorteábamos aquellos saludos a la romana del 20-N en la Facultad de Derecho con la Constitución, esperanza y garantía de convivencia. No se acomodaba estrictamente a mi mirada, pero cualquiera que haya conocido el franquismo, sabrá que estas cuatro décadas han sido suficientes para mucho, y pueden serlo para más. En su Madrid, de 1940, reeditado por Biblioteca Nueva, escribe Azorín: «El presente de hace cincuenta años no se ha convertido en pretérito. Nada se ha desvanecido en el tiempo. Tengo la certidumbre, honda, inconmovible, de que todo es presente. No hay más que un plano de tiempo, y en ese plano -presente siempre- está todo». El pretérito puede ser todo lo imperfecto que uno quiera, pero ya es pasado. Y en el callejero de Barcelona, presente e impertérrita, continúa como si tal cosa, la Avinguda de Francesc Cambó.