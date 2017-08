El foro social

El maldito cuento de nunca acabar se ha renovado con el fanatismo independentista, que ha roto la imprescindible unidad, que por cierto nunca estuvo entera. El célebre grito ‘Barcelona somos todos’ fue la expresión de una emocionante solidaridad, pero lo cierto es que, sobre todo, son ellos. Sólo su miedo es comparable al nuestro, aunque lo neguemos para darnos valor. A lo que aspiramos es a saber a qué atenernos, que no está claro. «Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas», gritó Juan Ramón Jiménez, pero nadie le contestó en su época. Lo curioso es que los españoles tardemos tan poco tiempo para llegar a nuestros desacuerdos. Quizá eso sólo es posible cuando ninguna de las partes sabe a qué atenerse. Los terribles atentados del 17 fueron los peores que ha vivido España desde el 11 de marzo de 2004. El terrorismo yihadista no debe ser aprovechado por el independentismo que agravia al Rey y al presidente del Gobierno. El ondear de esteladas se juntó con los insultos y algunos no saben si aplaudían a los que silbaban o sus silbidos eran una forma de aplauso. En nuestra hospitalaria democracia caben todos y ojalá no sobre nadie.

La táctica de Rajoy de ignorar las afrentas quizá no sea la mejor, pero es la única de la que dispone. Sabe que los mayores responsables de los crímenes son los criminales, seguidos por algunos entusiastas que prefieren ver los toros desde la barrera. Ellos lo justifican todo, como Puigdemont y la alcaldesa Colau, diciendo que la libertad de expresión está por encima, aunque esté por debajo de la ley y del famoso artículo 155, que debe su prestigio al miedo que inspira su aplicación. ¡Hasta ahí podíamos llegar!, opinan algunos que son partidarios de amagar a condición de no tener que dar.