Entre una flor y una rosa

Dos años y medio después de perder el Ayuntamiento de Valencia, el PP se debate entre designar candidato a la alcaldía a un mirlo blanco, una figura inédita en estas lides; apostar por Luis Santamaría, un señor que quiere opositar a la plaza y ha hecho méritos más que sobrados para ganarla, o poner al frente de la fila a González Pons, un eurodiputado que ya no sabe cómo negarse a asumir este desafío. La última vez, citando a Alfonso Rus sin mencionarlo. «Mi madre no quiere», dijo a la manera del expresidente de la Diputación. La gente se lo tomó a guasa. Otra broma de Esteban. Y no lo era. Por lo menos en lo que se refiere a una madre concreta: la superiora. Si de la secretaria general del partido Mª Dolores de Cospedal dependiera no sería elegible ni mucho menos.

Isabel Bonig es partidaria de darle la alternativa a «alguien fresco» para reforzar la imagen de renovación que pretende transmitir. Que lo consiga es ya harina de otro costal porque los estatutos del partido son muy centralistas al respecto. La última palabra en la elección de los alcaldables de municipios de más 50.000 habitantes la tiene la dirección nacional. Y será ésta, por tanto, la que termine decantándose por alguna de estas opciones. Un tapado recién salido de la ducha, para complacer a la presidenta del PPCV. Santamaría, en recompensa por la brillante labor que está llevando a cabo pese a actuar simultáneamente en dos pistas, la parlamentaria y la municipal, y no poder contar en esta última con todos los efectivos que posee el partido en la casa consistorial porque nueve de los diez concejales elegidos en los comicios de 2015 están siendo investigados por blanqueo de capitales. O González Pons, el favorito de un amplio sector de la militancia y de encuestas de futuribles, como la de LAS PROVINCIAS. Un alcaldable que, por aferrarse al estatus que le otorga el parlamento europeo, se arriesga a que le ocurra lo mismo que a Manuel Broseta cuando, en parecidas circunstancias a las suyas, no quiso correr el riesgo de convertirse en el báculo de Lizondo durante cuatro años y dejó el camino expedito a Rita Barberá, quien aceptó el reto de invertir los pronósticos, a falta de buenos, obtuvo un edil más que UV y fue alcaldesa de Valencia durante 24 años. Un lienzo de Luis Massoni la inmortalizará en la galería de los retratos de la Casa Gran. El de Pons sería de Antonio de Felipe. Seguro.

No he nombrado expresamente a MªJ Catalá hasta ahora porque hay quien asegura que no reúne el perfil adecuado para el votante medio del PP de la ciudad de Valencia y sin embargo sería la candidata perfecta a la presidencia de la Generalidad. Al revés que Isabel Bonig, que es una doble de Rita Barberá, aunque ella crea que lo es de Margaret Thatcher, y se llevaría de calle a los vecinos del Cap i Casal.