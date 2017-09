El gallego Beiras dice que no podemos permitir que «un seudo Hitler» se mantenga en el poder. Hablando de Cataluña, por supuesto. También que España es equiparable a un maltratador. Hace tiempo había dicho que Rajoy no tiene lengua sino un filete de ternera. De ahí hemos pasado a asemejarlo al Führer. Las comparaciones con Hitler, siguiendo la tonta Ley de Godwin, siempre acababan cayendo del lado catalán. Según Malaparte, que sí vivió el fascismo auténtico, a Hitler había que oponerle un Hitler. Hitler con Hitler, que suena a María Jiménez cantando «por cabalgar vientre con vientre» (de 'Me muero, me muero'). Dejando de lado que el nacionalismo, cualquier nacionalismo, está más cerca de una enfermedad mental que de un movimiento político, no puedo tomarse en serio a un señor que parece una señora. Beiras es Asunción Balaguer con barba. Y citar a Hitler, comparable a cuando cualquier payaso aprieta la flor de la que sale agua.