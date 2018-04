LA FINANCIACIÓN

Estos días asistimos al intento judicial de esclarecer el origen de los fondos que sirven para pagar las campañas de elecciones; en este caso se investiga al Partido Socialista por emplear un sistema parecido al del partido Popular.

El mecanismo parece copiado uno de otro y eso que el Presidente Puig declaró el miércoles que ellos, los socialistas, no eran como los populares en esos comportamientos para extraer dineros lo que , personalmente, me pare obvio. Claro que son distintos por eso son dos. ¿O no?

Cada uno lo extrae de fuentes diferentes, supongo. Financiarse es un asunto imprescindible si quiere uno pagar las deudas que contrae, lo que supone otra obviedad. ¿De dónde sale el dinero bastante para financiarse en el caso de los partidos políticos?

Lo primero que deben hacer es plantearse cuanto van a necesitar y es probable, mejor es seguro por lo visto, que lo que necesiten es más de lo que les corresponde en función de la expectativa de votos a conseguir.

Esa expectativa de resultados es la base sobre la que deberían trabajar y así ajustarse a lo que la Ley señala en esos casos y cuyo origen de fondos está en los Presupuestos oficiales.

Cada partido estira más la mano de lo que debe. Siempre cree que sus esfuerzos deben dirigirse a conseguir confianza del electorado y cuando eso no sucede se hallan ante una deuda difícil de liquidar.

¿Cuánto dinero deben los partidos a los bancos en créditos «blandos» para sus campañas? ¿Cuántos saldos abiertos casi «sine die» reposan en las cuentas de resultados de entidades bancarias que han decidido aparcar esos créditos como incobrables o los dejan esperando obtener réditos de otro tipo.

El mecanismo complementario es conocido. Las investigaciones judiciales nos lo están dejando claro. Blanco y en botella. Facturas falsas o desviadas falsamente y una parte de esas facturas terminan en las cajas B de esos partidos, que se rasgan las vestiduras haciendo declaraciones rimbombantes.

¿No será que gastan en exceso en poco tiempo de campaña? ¿No será que los presupuestos estatales son escasos? ¿No será que deben racionalizar métodos de captación de votos? Inútiles.