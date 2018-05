El Valencia juega hoy en Arabia Saudí. Donde sí que se hacen fichajes locos. Es lo que pasa cuando tienes dinero por castigo. Por cientos de miles de esos euros ha ido el Valencia y, con la Champions certificada, es una buena operación económica y de marketing para el club. Porque, además del dinero, exportar la marca Valencia CF por el mundo es muy importante en este fútbol tan globalizado. Pero volvamos a los fichajes locos. Gran frase la del presidente Murthy tras el baño de multitudes -o ducha para ser más concretos- que se avió en Vila-real. Parecía un niño con zapatos nuevos. Entiendo que su bisoñez en la materia le llevara al desenfreno, pero no recuerdo a ningún presidente en una ducha sin ganar un título de por medio. Y, como comprenderán, por quedar cuarto no se abren las vitrinas. Dinero sí cae y mucho. Pero ningún presidente acabó en la ducha por festejar una clasificación Champions. Y en un club como el Valencia, que ha jugado más Ligas de Campeones que en las que no ha estado con dos finales incluidas, queda desproporcionado semejante derroche. Quizá, en 'Modo Meriton', la inyección económica que supone para la empresa el logro deportivo es el verdadero campeonato ganado por goleada. Y de ahí la escena del sábado más propia de un 24 de diciembre en la administración de lotería donde acaba de tocar el gordo. Pero llegó el lunes. Y el torbellino se tornó brisa. Y pasamos de la ducha a todo trapo a la calma chicha. Hay que repartir el décimo de lotería y la sonrisa se mantiene pero la realidad regresa. Esa en la que el Valencia de Singapur tiene el décimo pero sigue teniendo que pagar deudas, multas y créditos millonarios, ejecutar compras millonarias, equilibrar un presupuesto millonariamente deficitario y, encima, hacer un equipo Champions. Y de la ducha en Vila-real al baño de realidad. Si sueñas, loterías. Y el ya famoso 'no haremos fichajes locos' resumen esa realidad. No podemos esperar fichajes millonarios porque no hay dinero. No podemos esperar grandes estrellas del mercado en plena madurez futbolística porque no es el perfil buscado. No se ha fichado a Longoria para hacer lo que antes hicieron mal Lim y Mendes. La autonomía otorgada a Marcelino y Alemany se basa en continuar con el proyecto iniciado el pasado verano: fichajes buenos pero no caros, contención en el gasto y acierto en las elecciones. Equilibrio presupuestario, ventas altas, compras baratas. El 'Llorentismo' de Alemany, pero con Marcelino en el banquillo. Nada que no conozcamos. Por eso es tan difícil pensar -por poner algunos ejemplos de los mentideros previos al mercado- en no vender a Rodrigo por su calidad, poder comprar a Aspas con su edad, o incluso adquirir en propiedad a Guedes con el panorama económico de un Valencia 'locuras cero'. Aunque lo de Guedes, claro, corresponda a otra ventanilla. La de las duchas eternas de millonarios con champagne francés que nada tienen que ver con el resto de planificación deportiva. Un posible fichaje -loco o muy loco- que llevan Lim, el jeque del PSG y muevelotodo Mendes. Que son al Valencia de Alemany, Marcelino o Longoria lo que la falla de la Plaza del Ayuntamiento para la ciudad: están fuera de concurso.